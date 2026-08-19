Lo chiamano Bimby della Lidl” o “Bimby low cost”: è il robot da cucina che ha sbaragliato la Vorwerk

Il Monsieur Cuisine Connect di Silvercrest, venduto da Lidl, è diventato uno dei robot da cucina più conosciuti tra chi cerca un’alternativa più economica al Bimby Vorwerk. Il motivo è soprattutto nel rapporto tra prezzo e funzioni: offre molte delle caratteristiche tipiche dei robot da cucina multifunzione, ma con una spesa decisamente più contenuta rispetto ai modelli di fascia alta.

Perché il robot Lidl è diventato il “Bimby low cost” delle famiglie italiane

Lo chiamano spesso “Bimby della Lidl” o “Bimby low cost”. Un soprannome nato tra recensioni, volantini e gruppi dedicati alla cucina, che sintetizza bene la ragione del suo successo. Il Monsieur Cuisine Connect ha intercettato un’esigenza molto concreta: avere un apparecchio capace di pesare, mescolare, impastare e cuocere, con ricette guidate sul display, senza affrontare la spesa richiesta da un Bimby.

Il modello Silvercrest è stato proposto intorno ai 350 euro, con variazioni legate alle offerte e alla disponibilità. Una fascia di prezzo molto distante da quella del Bimby TM6, che ha reso il prodotto Lidl particolarmente interessante per chi voleva provare per la prima volta un robot da cucina di questo tipo.

Il confronto con Vorwerk è diventato quasi inevitabile. Boccale in acciaio, bilancia integrata, cottura automatizzata, display touch e ricette guidate richiamano infatti lo stesso concetto di cucina assistita reso popolare dal Bimby. Lidl lo ha portato però in una fascia di prezzo molto più accessibile.

Il passaparola ha fatto il resto. In occasione di alcune promozioni, la disponibilità limitata ha contribuito ad aumentare l’interesse intorno al prodotto, alimentando anche il confronto tra chi lo considera una valida alternativa e chi continua a preferire le prestazioni e l’ecosistema Vorwerk.

Funzioni, accessori e ricette guidate: cosa offre Monsieur Cuisine Connect

Il Monsieur Cuisine Connect riunisce in un solo apparecchio molte operazioni quotidiane: mescola, pesa, impasta, cuoce, frulla, sminuzza, emulsiona, monta e permette di preparare alimenti al vapore. Non sostituisce necessariamente tutti gli utensili della cucina, ma può semplificare la preparazione di vellutate, risotti, creme, salse, impasti e piatti al vapore.

Il boccale in acciaio inossidabile ha una capacità complessiva di 4,5 litri, con circa 3 litri utilizzabili durante la cottura. Una capienza adatta anche alle preparazioni familiari. Le dimensioni sono di circa 31 centimetri in larghezza, 48,5 in profondità e 37 in altezza, che aumentano utilizzando la vaporiera completa.

La potenza dichiarata è di 1000 W per la cottura e 800 W per il mixer. Le lame lavorano tra 120 e 5200 giri al minuto, mentre la temperatura può essere regolata da 37 a 130 gradi. Sono disponibili dieci velocità, la funzione turbo e la rotazione inversa, utile per mescolare gli ingredienti senza tritarli.

Nella confezione sono presenti spatola, misurino, farfalla per montare, cestello per la cottura e vaporiera a due livelli. Uno degli elementi centrali del robot è però il display touch da 7 pollici, dal quale si possono seguire le preparazioni passo dopo passo.

La funzione CookingPilot guida l’utente durante la ricetta, indicando ingredienti, quantità e diversi passaggi di lavorazione. Grazie alla connessione Wi-Fi è inoltre possibile accedere a nuove ricette, una soluzione comoda soprattutto per chi preferisce seguire una procedura guidata invece di impostare manualmente tempi, temperature e velocità.

Monsieur Cuisine Connect e Bimby TM6: differenze di prezzo e prestazioni

È nel confronto con il Bimby TM6 che emergono meglio vantaggi e limiti del robot Lidl. Il punto di forza del Monsieur Cuisine Connect resta il prezzo, ma i due apparecchi non sono equivalenti e alcune differenze diventano evidenti soprattutto con un utilizzo più intenso.

La bilancia del Bimby TM6 offre una precisione maggiore, mentre quella del Monsieur Cuisine lavora generalmente con incrementi di 5 grammi. Anche nella gestione degli impasti più duri e delle preparazioni frequenti il modello Vorwerk offre prestazioni più adatte a un utilizzo intensivo.

Il Monsieur Cuisine Connect raggiunge una temperatura massima di 130 gradi. Il Bimby TM6 dispone invece di programmi e modalità specifiche per preparazioni più avanzate, comprese la cottura a bassa temperatura e il sottovuoto. Il modello Vorwerk è inoltre più compatto e viene generalmente considerato più raffinato nella gestione di alcune lavorazioni.

Il robot Lidl ha però dalla sua una maggiore accessibilità economica, una buona capacità del boccale e un sistema di ricette guidate utilizzabile senza sottoscrivere un abbonamento. Il Bimby si appoggia invece a Cookidoo, la piattaforma Vorwerk che raccoglie un catalogo molto più ampio di preparazioni e servizi collegati.

La scelta dipende quindi soprattutto dall’uso che se ne vuole fare. Chi utilizza il robot ogni giorno, prepara spesso impasti complessi e cerca funzioni più evolute può trovare nel Bimby una soluzione più completa. Per chi invece vuole semplificare le ricette quotidiane, sperimentare la cottura guidata e contenere la spesa, il Monsieur Cuisine Connect resta un’alternativa interessante. Non è un Bimby a prezzo ridotto, ma un prodotto con caratteristiche proprie che ha costruito buona parte del suo successo proprio sul rapporto tra funzioni e prezzo.