MONITORA casa quando sei in vacanza con la Telecamera wi-fi in SCONTO DEL 40%

Mai è stato così facile sorvegliare la tua casa e tenere sotto controllo ciò che accade all’esterno. Grazie all’offerta speciale su Amazon, puoi acquistare la telecamera Wi-Fi da esterno Nooie a soli 23,99€, grazie al codice sconto del 40%.

Questa telecamera ti offre una soluzione di sicurezza affidabile e conveniente per proteggere la tua casa e garantire la tranquillità della tua famiglia. La spedizione è gratuita e puoi riceverla domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime.

Tutte le funzionalità della telecamera Wi-Fi da esterno Nooie

La telecamera Wi-Fi da esterno Nooie è progettata per resistere agli agenti atmosferici e garantire una visione chiara e nitida anche nelle condizioni più sfavorevoli. Grazie alla connessione Wi-Fi, puoi accedere in remoto alla telecamera tramite l’app dedicata sul tuo smartphone, permettendoti di controllare ciò che succede in tempo reale, ovunque tu sia.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti della telecamera Wi-Fi da esterno Nooie:

Risoluzione Full HD : La telecamera offre una risoluzione video Full HD a 1080p, che ti permette di visualizzare i dettagli con estrema precisione.

: La telecamera offre una risoluzione video Full HD a 1080p, che ti permette di visualizzare i dettagli con estrema precisione. Visione notturna : Dotata di LED infrarossi, la telecamera assicura una visione nitida anche al buio, fino a una distanza di 15 metri.

: Dotata di LED infrarossi, la telecamera assicura una visione nitida anche al buio, fino a una distanza di 15 metri. Rilevamento del movimento : Grazie al sensore di movimento integrato, la telecamera invierà una notifica al tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento, permettendoti di essere sempre informato su ciò che accade intorno alla tua casa.

: Grazie al sensore di movimento integrato, la telecamera invierà una notifica al tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento, permettendoti di essere sempre informato su ciò che accade intorno alla tua casa. Funzione di registrazione su scheda SD : Puoi salvare i video direttamente su una scheda SD (non inclusa), per poterli consultare in seguito o come prova in caso di necessità.

: Puoi salvare i video direttamente su una scheda SD (non inclusa), per poterli consultare in seguito o come prova in caso di necessità. Audio bidirezionale: La telecamera è dotata di un microfono e di un altoparlante integrati, permettendoti di comunicare in tempo reale con chiunque si trovi vicino alla telecamera.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta: la telecamera Wi-Fi da esterno Nooie è disponibile su Amazon a soli 23,99€ con il codice sconto del 40%. Questa è l’occasione perfetta per aumentare la sicurezza della tua casa soprattutto quando sei in vacanza!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.