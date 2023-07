Monitor Philips da 24" a MENO DI 100 EURO: prezzo mai visto prima

Hai bisogno di un nuovo monitor per il tuo computer e vuoi ottenere un’esperienza di gioco o di lavoro ancora migliore? Sei nel posto giusto! Oggi su Amazon il Monitor Philips 241V8L da 24″ è disponibile con uno sconto del 36%, quindi a solo 91€ invece di 141,99€.

Non perdere questa occasione per acquistare un monitor di alta qualità a un prezzo competitivo. La spedizione è gratuita ma attenzione, sono a disposizione gli ultimissimi articoli quindi fai in fretta!

Monitor Philips da 24″: tutte le specifiche tecniche

Il Monitor Philips 241V8L da 24″ offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080 e una tecnologia LED VA per una riproduzione dei colori più accurata e un angolo di visione più ampio rispetto ai monitor tradizionali.

La frequenza di aggiornamento di 75 Hz e la tecnologia Adaptive Sync ti consentono di ottenere una fluidità di gioco senza interruzioni, ideale per i giochi più recenti e per l’uso quotidiano. Inoltre, il monitor è dotato di porte HDMI e VGA per connettere facilmente il tuo computer o altri dispositivi.

Con un attacco VESA, il monitor Philips 241V8L da 24″ può essere facilmente montato su una parete o su un braccio di supporto per liberare spazio sulla scrivania. Inoltre, la modalità LowBlue ti aiuta a ridurre la stanchezza degli occhi durante l’uso prolungato del monitor, rendendolo ideale per chi lavora a lungo davanti al computer.

Il Monitor è dotato di molte altre funzionalità che lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un monitor di alta qualità. La tecnologia LED VA offre un rapporto di contrasto statico di 3000:1, il che significa che i neri sono più profondi e i colori sono più vivaci rispetto ai monitor tradizionali.

Non perdere l’occasione di acquistare il Monitor Philips 241V8L da 24” a soli 91€ con uno sconto del 36% su Amazon. Questo monitor offre prestazioni di alta qualità per il gaming e l’uso quotidiano. Aggiungi il monitor al tuo carrello ora e goditi un’esperienza di gioco o di lavoro ancora migliore!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.