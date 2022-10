Pur essendo super compatto, il Mac Mini è un computer che ha davvero pochissimi rivali sul mercato. Per questo motivo, senza se e senza ma, merita un ottimo compagno di scrivania. Non parlo né del mouse, né della tastiera, ma del monitor, e oggi su Amazon spiccano due offerte particolarmente intriganti. In promozione troviamo infatti il Lenovo G24e-20 da 23,8″ (che passa da 229 euro a 179 euro) e soprattutto il BenQ MOBIUZ EX2710S da 27″ (da 329 euro a 199,99 euro). Attenzione, il secondo sarà disponibile a questo prezzo solo per pochissime ore, dunque meglio affrettarsi.

Precisazione necessaria: i due monitor appena citati sono perfetti praticamente per tutto, per un PC Windows e anche come display esterni da collegare ad un notebook (MacBook compresi).

Lenovo G24e-20

Si presenta come un monitor da gaming (anche esteticamente), ma va bene per qualsiasi tipo di attività. Il display è un LCD Full HD da 23,8″ con refresh rate a 120Hz, fino a 300 nits di luminosità e precisione del colore sRGB al 95%. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, il tempo di latenza di 1ms ottimizza la risposta dello schermo e riduce al minimo gli artefatti visivi e i disallineamenti dell’immagine.

BenQ MOBIUZ EX2710S

In questo caso, siamo ad un livello superiore, come testimonia anche il prezzo. Quello di BenQ è un monitor con pannello da 27 pollici IPS con frequenza di aggiornamento MPRT a 165 Hz di 1 ms e FreeSync Premium per un’esperienza d’uso (di gioco e non) sempre fluida.

Spiccano poi le tecnologie HDRi Light Tuner e Black eQualizer di BenQ, che ottimizzano la qualità dell’immagine, e il sistema di altoparlanti integrato da 2,5W e chip DLP.