Come ripetiamo spesso, il Mac Mini è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Per questo motivo non sarebbe una cattiva idea abbinare al piccolo computer di Apple un monitor di alta fascia, magari di un brand affidabile. In tal caso – in linea generale – bisogna spendere una certa somma, anche sopra i 300 euro, però oggi – se, appunto, stai cercando un monitor di qualità – potrebbe essere il tuo giorno fortunato.

Su Amazon trovi lo spettacolare MSI Modern MD271QPW da 27″ a soli 209,99 euro. Si tratta di uno sconto pazzesco del 40% sul prezzo di listino di 349,99 euro. È un’offerta davvero incredibile, a cui anche noi in redazione stentiamo a credere.

Ovviamente, questo è un monitor che puoi utilizzare anche con PC Windows o – perché no – console di gioco, come PlayStation e Xbox.

MSI, questo monitor da 27 pollici è davvero… INCREDIBILE

Considerato lo sconto odierno del 40%, non ci sono dubbi sul fatto che il Modern MD271QPW – ora – sia uno dei migliori monitor sul mercato. Ha uno splendido pannello IPS da 27 pollici con risoluzione di 2560×1440 pollici (WQHD) e un refresh rate di 75Hz. Ciò si traduce in dettagli impressionanti e una fluidità maggiore.

Il monitori di MSI ha un look elegante. La cornice è sottilissima, e poi integra altoparlanti da 1W per ascoltare tutto quello che vuoi anche senza l’utilizzo di diffusori esterni. Sul retro c’è anche una porta USB-C da 15W, per collegare dispositivi e accessori. Il supporto è regolabile in quattro direzioni, con opzioni di montaggio VESA.

È perfetto per la produttiva grazie alla tecnologia MSI Anti-Flicker e alla riduzione della luce blu. Insomma, non dovrai preoccuparti anche quando lavorerai (o giocherai) per un bel po’ di ore.

Il monitor poi ospita diverse porte, come HDMI 1.4, USB-C e DisplayPort 1.2. Puoi collegarci quello che vuoi, non avrai alcun problema.