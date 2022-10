Monitor LG 34" QuadHD UltraWide Curvo ad un prezzo SUPER-EASY su Amazon

L’LG 34WL75C è un monitor VA che ha una risoluzione di 3440 x 1440 che mira a fornire un’eccellente qualità dell’immagine per una varietà di usi. Il prezzo lo rende un’interessante opzione entry-level per l’editing di foto e video, inoltre è ottimo per il multitasking e i giochi casuali. Acquistalo ora su Amazon a soli 399,99€ invece di 499,99€.

Il dispositivo ha una finitura nera opaca dappertutto, che gli conferisce un aspetto pulito. Il display è privo di cornice sui tre lati. Ciò rende l’LG 34WL75C ideale per le configurazioni multi-monitor oltre al semplice aspetto bello e moderno.

Immaginiamo che la maggior parte degli utenti non avrà bisogno di una risoluzione più alta di 3440 x 1440, ma per chi lavora con i video potrebbe servrire. Tieni presente che avrai bisogno di una scrivania personalizzata se prevedi di avere due o tre di questo modello per la tua workstation.

Possiede una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e tempo di risposta di 5 ms. La retroilluminazione ha una luminosità minima di 240 cd/m2 e un output tipico di 300 cd/m2, mentre il contrasto è al solito 1000:1. Queste specifiche non sono pensate per i giochi, ma lo schermo risulta bello da vedere anche se la frequenza di aggiornamento è inferiore.

Lo schermo dell’LG 34WL75C ha una densità di pixel di circa 110PPI, quindi in termini di nitidezza e spazio è un bell upgrade rispetto al display del tuo ufficio. La grafica e le immagini appariranno più nitide e dettagliate, ma l’effetto non è sufficientemente eccessivo da giustificare l’uso del ridimensionamento per la lettura e la navigazione. Tuttavia, avrai bisogno di un sacco di potenza della GPU per giocare a 60 FPS costanti con impostazioni ultra. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

