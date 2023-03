Essendo il Mac Mini il computer desktop compatto migliore in assoluto, merita un partner degno. Mi riferisco ovviamente al monitor, che deve avere una scheda tecnica in grado di regalare gioie a te che lo guardi per chissà quante ore al giorno. Ebbene, grazie allo sconto Amazon del 35% ce n’è uno in offerta davvero interessante: è il Lenovo G24e-20 da 24″, che passa da 230€ a 149€.

A dirla tutta, non è che devi obbligatoriamente abbinare questo monitor ad un Mac Mini. Ti accorgerai subito che è perfetto praticamente per tutto, per un PC Windows e anche come display esterno aggiuntivo da collegare ad un notebook.

Lenovo G24e-20, il monitor FHD da 24″ che non sapevi di volere

Si presenta come un monitor da gaming (anche esteticamente), ma va bene per qualsiasi tipo di attività. Il display è un LCD Full HD da 24″ con refresh rate a 100Hz, fino a 300 nits di luminosità e precisione del colore sRGB al 95%. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, il tempo di latenza di 1ms ottimizza la risposta dello schermo e riduce al minimo gli artefatti visivi e i disallineamenti dell’immagine.

Il monitor di Lenovo vanta un design elegante e minimalista con bordi ultrasottili su tre lati e un supporto accattivante con forme sinuose. La tecnologia AMD FreeSync Premium riduce al minimo i problemi visivi, ottimizzando la risposta dello schermo.

Infine, il G24e-20 dispone di entrate HDMI e DP, con il cavo HDMI incluso nella confezione. Il rapporto di aspetto è di 16:9 e il rapporto di contrasto è di 3000:1.

