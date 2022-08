Monitor Gaming MSI Oculux da 24.5"con G-SYNC ad un prezzo folle su Amazon: 60% di sconto

Sperimenta prestazioni di gioco fluide e professionali con il monitor da gioco IPS HDR MSI Oculux NXG253R da 24,5″ con tecnologia G-Sync e frequenza di aggiornamento da 360 Hz. Acquistalo su Amazon a soli 399,00€ invece di 999,00€.

Progettato per prestazioni di livello esport, questo monitor con risoluzione Full HD 1920 x 1080 offre una frequenza di aggiornamento di 360 Hz , un tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB), che lavorano insieme per fornire una grafica nitida attraverso l’ingresso DisplayPort durante le scene d’azione rapide. Allo stesso tempo, la tecnologia NVIDIA G-SYNC riduce lo screen tearing e altri artefatti mentre l’analizzatore di latenza di NVIDIA fornisce misurazioni precise delle prestazioni del tuo computer.

L’MSI Oculux NXG253R supporta anche il colore ad alta gamma dinamica, fornendo immagini dall’aspetto realistico con luci luminose e ombre profonde. Il design sottile della cornice rende questo display ideale per le configurazioni multi-monitor. Altre caratteristiche includono un hub USB 3.1 Gen 1 integrato a 3 porte e l’illuminazione Mystic Light RGB. Le tecnologie senza sfarfallio e luce blu ridotta aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi durante le maratone di gioco.

Con la sua frequenza di aggiornamento di 360 Hz e il tempo di risposta GtG di 1 ms, l’MSI Oculux NXG253R riduce al minimo il motion blur per offrire un’azione fluida durante i giochi frenetici attraverso l’ingresso DisplayPort. Gli ingressi HDMI hanno una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz.

G-SYNC sincronizzerà e bloccherà la frequenza di aggiornamento del monitor con la frequenza fotogrammi di uscita della scheda grafica. Stabilire questa sincronizzazione rimuove lo strappo e la balbuzie, che possono derivare da frequenze di aggiornamento dello schermo fisse convenzionali. Un ulteriore vantaggio di G-SYNC è il ritardo ridotto, quindi i giocatori trarranno vantaggio dal tempo di risposta ai comandi migliorato.

La tecnologia NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) aiuta a fornire immagini fluide e cristalline per oggetti in rapido movimento. Ottieni un vantaggio sulla concorrenza utilizzando NVIDIA Reflex Latency Analyzer per acquisire la latenza del sistema end-to-end, che fornisce misurazioni precise delle prestazioni del tuo computer.

Il pannello IPS (In-Plane Switching) da 24,5″ supporta 1,07 miliardi di colori con gamma dinamica elevata e precisione eccezionale, coprendo fino all’84,09% dello spettro DCI-P3 e il 109,63% dello spettro sRGB. Altre caratteristiche includono 400 cd/m² luminosità e un rapporto di contrasto statico di 1000:1.

L’MSI Oculux NXG253R è dotato di effetti di illuminazione RGB ambientale che possono essere sincronizzati con periferiche compatibili con Mystic Light come tastiere, altoparlanti e mouse. Ottimizza la tua esperienza visiva scegliendo tra le modalità sparatutto in prima persona, corse, strategia in tempo reale e gioco di ruolo.

Collega questo monitor a sistemi compatibili utilizzando le due porte HDMI 2.0b e l’ingresso DisplayPort 1.4. Ha anche un hub USB 3.1 Gen 1 integrato a 3 porte e un jack per cuffie da 3,5 mm. Approfitta ora dello sconto del 60% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.