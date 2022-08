Monitor Gaming 2K Curvo Asus con SUPER SCONTO

Amazon oggi propone uno sconto interessante per quanto riguarda il Monitor Gaming della ASUS TUF: si tratta di un 27 pollici curvo WQHD (2K) con molte feature interessanti, venduto al prezzo di 271,30€.

Il monitor in questione fa parte della famiglia di ASUS TUF: la sigla sta per The Ultimate Force, ed evidenzia un tipo di prodotto dal costo contenuto ma dedicato ai videogiocatori. La serie successiva viene invece definita ROG (Republic of Gamers).

Nonostante pensato per il gaming, questo monitor ha molte qualità utili in caso vi servisse uno schermo potente e di qualità per il vostro MacBook: si tratta di un 27 pollici con schermo curvo e una risoluzione di 2560 x 1440 (2K). Questo monitor ha 165 Hz di refresh rate e 1 ms di tempo di risposta, mostrando quindi immagini nitide e fluide.

Ad aggiungere interesse a questo schermo ci pensa la tecnologia Extreme Low Motion Blur, che riduce il ghosting e il motion blur. Il monitor gaming ASUS TUF è compatibile anche con HDR, mostrando quindi colori vividi e intensi.