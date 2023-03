Che tu abbia un Mac Mini, un Mini PC Windows, un notebook o altro non fa alcuna differenza. Sulla tua scrivania non deve assolutamente mancare un monitor di qualità, in grado di migliorare notevolmente la tua esperienza e, soprattutto, la tua produttività.

Con le Offerte di Primavera Amazon sono attivi un bel po’ di sconti, alcuni decisamente più interessanti di altri. C’è il rischio però di perdere la bussola vista la vastità di proposte, ecco dunque una Top 5 dei Monitor meritevoli della tua attenzione (e del tuo investimento).

Offerte di Primavera Amazon: i Monitor da prendere

Samsung Smart Monitor M5 32″ Flat (-41%)

Perché acquistarlo:

Monitor UHD 32 ” con Smart Hub con le app per lo streaming (anche videoludico)

Design sottile, elegante e senza bordi su tre lati

Tecnologia HDR 10

Modalità Eye-Saver e Flicker-Free

Frequenza d’aggiornamento a 60Hz

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 27″ Flat (-31%)

Perché acquistarlo:

Pannello IPS da 27″ Flat, risoluzione FHD (1920 x 1080), HDR10

Refresh rate 240Hz, tempo di risposta 1ms, Freesync Premium, G-Sync

ASUS ProArt WQHD 27″ (-33%)

Perché acquistarlo:

Pannello IPS da 27″, design senza cornice

Monitor professionale verificato da Calman per una precisione del colore assoluta (ΔE < 2)

Risoluzione WQHD (2560 x 1440p)

Gamma colori 100% sRGB e 100% Rec. 709

Preset ProArt: modalità per una rapida regolazione della gamma colori

Philips Momentum 27″ (-45%)

Perché acquistarlo:

Monitor da gaming con pannello IPS da 27″, risoluzione Full HD (1920 x 1080p)

Frequenza d’aggiornamento 165Hz, tempo di risposta 1ms

Altoparlanti stereo incorporati

Ultra Wide-Color

Modalità Flicker-Free

2 HDMI

HP M27fe 27″ FHD IPS (-27%)

Perché acquistarlo:

Pannello 27 pollici, risoluzione Full HD (1920 x 1080p), frequenza d’aggiornamento 75Hz, tempo di risposta 5ms

Design borderless

Tecnologia AMD FreeSync

Rivestimento antiriflesso

