Monitor BenQ ZOWIE da Gaming con frequenza da 144Hz in promo su Amazon

Con un tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, il monitor per e-Sport LCD di Zowie da 24″ di è progettato pensando alle esigenze dei giocatori esperti. Oltre alla frequenza di aggiornamento migliorata e al tempo di risposta quasi inesistente, questo monitor è inoltre dotato di una tecnologia di gioco dedicata, tra cui una funzione Black eQualizer che illumina le aree scure dello schermo per una migliore visibilità e Color Vibrance con 20 livelli di impostazioni del colore regolabili. Puoi anche scegliere tra modalità di gioco precaricate progettate per adattarsi il tipo di gioco a cui stai giocando.

L’installazione e la configurazione di BenQ ZOWIE XL2411P è semplice in quanto è dotato di ingressi HDMI, DVI-DL e DisplayPort 1.2. Una volta configurati, gli spettatori possono sfruttare un display con risoluzione Full HD 1920 x 1080, un rapporto di contrasto statico di 1000:1 e una luminosità di 350 cd/m² che produce un’immagine nitida e chiara. Questo monitor BenQ è inoltre dotato di tecnologie senza sfarfallio e luce blu ridotta, che aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi durante i periodi di visione prolungata.

Color Vibrance ti offre la flessibilità di regolare facilmente la tonalità di colore preferita e rende la gradazione del colore più definita. Con 20 livelli di impostazioni puoi cambiare la vividezza del colore, e ottenere requisiti di visualizzazione e preferenze specifici per tutti i tipi di gioco.

Il supporto regolabile in altezza può essere azionato con un solo dito consentendo di ottenere facilmente l’angolo di visione preferito, massimizzando il comfort. Per offrire un’esperienza di gioco ottimale, ZOWIE ha modalità di gioco precaricate. Seleziona facilmente la tua modalità di gioco preferita a seconda del gioco a cui stai giocando. Puoi facilmente passare da una modalità all’altra con il semplice tocco di un tasto di scelta rapida.

La tecnologia senza sfarfallio aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi.