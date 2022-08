Monitor BenQ MOBIUZ da 27 pollici, IPS e 165 Hz ad un prezzo BOMBA su Amazon

Goditi esperienze di gioco fluide e profondamente coinvolgenti con il monitor da gioco BenQ MOBIUZ EX2710R 27″ 16:9 curvo con tecnologia FreeSync e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. Caratterizzato da un design curvo e angoli di visualizzazione orizzontali e verticali di 178°, questo monitor con risoluzione 2560 x 1440 QHD riempie l’intero campo visivo mentre la tecnologia di ottimizzazione HDRi, la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms riducono l’effetto mosso della grafica durante le scene d’azione veloci. Acquistalo ora su Amazon a soli 199,99€ invece di 329,00€.

Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro aiuta a ridurre lo screen tearing e altri artefatti dai giochi, ma funziona solo con le schede grafiche compatibili. I tuoi giochi, foto e video sono inoltre migliorati con la gamma dinamica elevata certificata VESA DisplayHDR 400, che fornisce immagini realistiche con luci luminose e ombre profonde.

Presente anche un sistema audio 2.1 che include più preimpostazioni per ottimizzare la tua esperienza di intrattenimento. Altre caratteristiche includono le tecnologie BenQ Eye-Care, che riduce le emissioni di luce blu e il flicker dallo schermo. Con la sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz, il tempo di risposta MSRP di 1 ms e la tecnologia di ottimizzazione BenQ HDRi, questo monitor è progettato per ridurre al minimo l’effetto mosso e offrire esperienze di gioco fluide. Altre caratteristiche includono un rapporto di contrasto statico di 3000:1 e una luminosità di picco di 400 cd/m² in modalità HDR.

Il pannello con allineamento verticale (VA) da 27″ offre 16,7 milioni di colori con supporto della gamma dinamica elevata, coprendo il 90% dello spettro DCI-P3 per immagini realistiche che presentano bianchi luminosi e neri profondi.

La certificazione VESA DisplayHDR 400 è uno standard del settore che garantisce che questo display abbia un livello di luminosità di picco minimo di 400 cd/m² insieme a una gamma di colori, profondità di bit che ti consentiranno di avere un’elevata precisione del colore e contrasto.

Il sistema audio True Sound integrato comprende altoparlanti stereo da 2 W, un subwoofer da 5 W e un DSP per immergerti nella tua musica, film ed esperienze di gioco. Il MOBIUZ EX2710R include due porte HDMI 2.0 insieme a un ingresso DisplayPort 1.4. Puoi anche collegare un paio di cuffie al jack audio da 3,5 mm.

Collega rapidamente tastiere, mouse e unità flash compatibili al computer tramite il monitor utilizzando le due porte USB 3.1 Gen 1 integrate da 5 Gb/s. USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. E nel caso, puoi anche regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione del monitor in base alle tue preferenze. In alternativa, puoi montare lo schermo su una parete, un braccio girevole o un supporto per più monitor con i fori di montaggio VESA da 100 x 100 mm. Le tecnologie Flickerless e BlueLightShield aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

