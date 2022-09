Nuovo e super intrigante minimo storico per il Mobiuz Ex2710R di Benq, monitor curvo da 27 pollici e con risoluzione 2K pensato principalmente per il gaming ma perfetto anche per lavorare e per l’intrattenimento. Immaginalo abbinato al tuo Mac Mini: spettacolare, vero?

Ed è uno spettacolo anche perché lo sconto del 52%, che si traduce in un risparmio di 320 euro, fa crollare il prezzo finale a 299 euro. E puoi pagare anche a rate tramite l’apposito servizio Amazon: 5 rate da 59,80 euro. Aggiungilo subito al carrello per non farti sfuggire quest’offerta.

I Mac Mini di Apple sono macchine straordinarie, così piccole ma incredibilmente potenti (acquista il modello con chip M1 in offerta), ed è per questo che sarebbe una saggia scelta optare per un monitor che sia in grado di stare al suo passo. Il Mobiuz da 27″ di Benq è certamente tra questi, forte di una scheda tecnica impressionante.

Come detto, si presenta come un monitor da gaming, quindi abbiamo la tecnologia VA 1000R con frequenza d’aggiornamento a 165Hz e un tempo di risposta di 1ms. La risoluzione è di 2560×1440 QHD, con tanto di AMD FreeSync Premium Pro.

Il monitor sfrutta inoltre le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ per ottimizzare la qualità dell’immagine. Alle spalle ospita invece due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W.

La tecnologia adattiva di BenQ HDRi regola il display per adattarsi all’ambiente in cui si trova. Un sensore integrato rileva il livello dell’illuminazione circostante e nello stesso tempo valuta le immagini e le regola su schermo. La prestazione cromatica personalizzata, il contrasto dei dettagli e la nitidezza dell’immagine garantiscono una grafica strabiliante. Questo rende le immagini su schermo ancora più realistiche e immersive. L’HDRi è il tuo asso nella manica.

Questo monitor Benq è un portento, meglio non farsi sfuggire lo sconto odierno del 52% che porta il prezzo finale a soli 299 euro (da 619 euro).