Alcuni lasciano una moneta o un fazzoletto sul cruscotto: il significato che in pochi conoscono

Alcuni automobilisti tengono una moneta da 1 euro o un fazzoletto sul cruscotto. A prima vista può sembrare una dimenticanza, una piccola abitudine o persino un gesto scaramantico. In realtà, dietro c’è spesso un motivo molto più pratico: avere sempre a portata di mano qualcosa che possa tornare utile durante la guida o nelle piccole emergenze quotidiane.

La moneta, per esempio, può essere usata per dare un’occhiata veloce allo stato delle gomme, mentre un fazzoletto o un panno può servire per pulire un vetro, asciugare una goccia o togliere la polvere da una superficie. Piccoli accorgimenti, quindi, che non sostituiscono la manutenzione ma possono risultare utili in più di una situazione.

La moneta da 1 euro può aiutare a controllare il battistrada

L’uso più conosciuto riguarda il battistrada degli pneumatici. Inserire una moneta da 1 euro nelle scanalature principali della gomma può dare un’indicazione molto approssimativa del livello di usura.

Non è una misurazione precisa e non sostituisce uno strumento professionale, ma può funzionare come primo campanello d’allarme. Il bordo dorato della moneta viene spesso utilizzato come riferimento visivo: se resta quasi completamente visibile, può essere il momento di controllare più attentamente lo stato delle gomme.

In Italia il battistrada delle auto deve avere una profondità minima di 1,6 millimetri. Il controllo andrebbe comunque fatto in più punti, perché l’usura può essere irregolare e concentrarsi maggiormente su una parte dello pneumatico.

Perché le gomme consumate diventano più rischiose sul bagnato

Il problema non riguarda soltanto il rispetto del limite previsto dalla legge. Un battistrada molto consumato riesce a smaltire meno acqua e può ridurre l’aderenza, soprattutto su asfalto bagnato e alle velocità più elevate.

Una semplice moneta può quindi servire soprattutto a ricordarsi di osservare meglio le gomme. Se le scanalature sembrano troppo basse, l’usura appare irregolare oppure sono presenti tagli e screpolature, è meglio far controllare gli pneumatici da un professionista.

Anche la pressione degli pneumatici resta fondamentale. Una gomma troppo sgonfia può consumarsi male, aumentare i consumi e modificare il comportamento dell’auto. I valori corretti si trovano nel manuale della vettura e, spesso, anche sul montante della portiera o vicino allo sportellino del carburante.

A cosa servono moneta e fazzoletto nei piccoli imprevisti

La moneta da 1 euro può tornare utile anche in altre situazioni. Può essere utilizzata, con cautela, per girare provvisoriamente una vite con taglio largo oppure, molto più banalmente, per prendere un carrello della spesa senza dover cercare spiccioli all’ultimo momento.

Il fazzoletto, o meglio ancora un panno morbido, può invece servire per asciugare un vetro appannato, togliere una goccia dal display, pulire uno specchietto o eliminare una piccola macchia prima che si secchi.

Meglio invece evitare soluzioni improvvisate sulle superfici delicate. Usare carta ruvida su display e plastiche può lasciare segni, mentre impiegare una moneta per rimuovere il ghiaccio dal parabrezza rischia di provocare graffi o danneggiare le guarnizioni.

Il vero significato di questa abitudine è la praticità

Tenere una moneta o un fazzoletto in auto non nasconde quindi nessun trucco misterioso. È semplicemente un’abitudine nata dalla praticità: avere sotto mano piccoli oggetti che possono tornare utili in situazioni diverse.

La moneta, però, non certifica lo stato degli pneumatici e non sostituisce una verifica accurata. Per controllare battistrada, pressione, convergenza, equilibratura e condizioni della gomma servono strumenti adeguati e, quando necessario, l’intervento di un gommista.

Lo stesso vale per rumori strani, vibrazioni al volante, spie accese o problemi meccanici. I piccoli espedienti possono aiutare nell’immediato, ma non devono diventare un’alternativa alla manutenzione.

C’è infine un aspetto di sicurezza: meglio non lasciare oggetti liberi sul cruscotto durante la marcia. Una moneta può scivolare o muoversi in caso di frenata brusca. Più sicuro tenerla nel vano portaoggetti o in un portamonete, insieme a un piccolo panno da utilizzare quando serve.