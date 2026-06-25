Molti lo fanno per abitudine senza sapere cosa accade veramente: mai mettere il cellulare in questo modo

Mettere il telefono in carica e infilarlo sotto il cuscino, o lasciarlo sul materasso tra le coperte, è un gesto che moltissime persone compiono per pura comodità: averlo a portata di mano, usarlo come sveglia, controllare le notifiche prima di addormentarsi. Pochi sanno, però, che questa abitudine nasconde rischi concreti, e che il vero pericolo non è quello che la credenza popolare indica di solito.

Per anni la preoccupazione si è concentrata sulle onde elettromagnetiche e su un presunto legame con i tumori. Su questo fronte le evidenze scientifiche sono rassicuranti: ampie revisioni della letteratura, comprese quelle commissionate da agenzie internazionali, non hanno individuato una correlazione tra l’uso del cellulare e il rischio di sviluppare tumori al cervello. Il problema reale è di natura diversa e molto più immediata: il surriscaldamento.

Mai mettere il cellulare in questo modo

Un telefono in carica genera calore. Se viene avvolto da un cuscino, da un piumone o da qualunque superficie morbida, quel calore non riesce a disperdersi e si accumula. A questo si somma il calore corporeo di chi dorme. Le batterie agli ioni di litio, sottoposte a temperature elevate per ore, possono andare incontro a un rigonfiamento e, nei casi più rari ma documentati, a un principio di combustione.

Le linee guida dei vigili del fuoco sono esplicite nel raccomandare di non caricare mai i dispositivi su letti, divani o tessuti, perché proprio l’impossibilità di smaltire il calore trasforma un comune oggetto elettronico in un potenziale innesco. Non si tratta di allarmismo: episodi di cuscini o materassi andati a fuoco a causa di uno smartphone lasciato in carica sotto le coperte sono stati riportati dalle cronache, in Italia e all’estero.

Oltre al rischio termico, c’è una questione che riguarda la qualità del riposo. La luce emessa dallo schermo, anche solo per una notifica che illumina la stanza nel cuore della notte, interferisce con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Tenere il dispositivo a pochi centimetri dalla testa, sempre pronto a vibrare, mantiene inoltre il cervello in uno stato di allerta che ostacola il sonno profondo. Sono effetti meno drammatici di un incendio, ma incidono sul benessere quotidiano in modo tutt’altro che trascurabile.

Le accortezze per ovviare al problema sono semplici e non richiedono rinunce particolari. Caricare il telefono lontano dal letto, appoggiandolo su una superficie rigida e ventilata come una scrivania o un comodino in legno o metallo, permette al calore di disperdersi correttamente. Evitare di coprire il dispositivo mentre è collegato alla presa vale anche di giorno, non solo durante la notte. Chi usa lo smartphone come sveglia può attivare la modalità aereo, che riduce i processi attivi e limita le interruzioni, oppure tornare a una vecchia sveglia tradizionale.

Il timore della ricarica notturna in sé, va detto, è in buona parte infondato: i dispositivi moderni dispongono di protezioni contro il sovraccarico e di sistemi di ricarica ottimizzata che rallentano il riempimento oltre una certa soglia.