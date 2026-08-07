Molti di noi lasciano i caricabatterie del Mac o dell'iPhone collegati alla presa per pura pigrizia ma stiamo facendo un danno enorme

Gli esperti di impianti elettrici e protezione dalle sovratensioni invitano a fare più attenzione, soprattutto per due motivi: sicurezza domestica e consumo elettrico.

Il primo nodo sono i temporali. Se un fulmine cade vicino a casa, può provocare una sovratensione in grado di arrivare agli apparecchi collegati alla rete elettrica. Anche ai caricatori lasciati nella presa, pur senza iPhone o Mac attaccati.

Thomas Raphael, esperto di protezione contro i fulmini dell’associazione tedesca di elettrotecnica VDE, ha spiegato al sito tedesco Gamestar che, quando un temporale è vicino, la scelta più prudente resta una: “staccare tutto”. Alimentatori compresi, anche quelli che in quel momento non stanno caricando nulla.

Il motivo è semplice. Non tutte le abitazioni hanno una vera protezione contro le sovratensioni. Raphael ha ricordato che le norme edilizie la prevedono solo in alcuni casi, quindi è meglio non dare per scontato che l’impianto di casa sia protetto. E non c’è solo la linea elettrica: anche cavi di rete, prese antenna e altri collegamenti possono diventare una porta d’ingresso per un picco di tensione. Un dettaglio che spesso si scopre solo dopo una notte di pioggia, lampi e tuoni.

Consumo in standby: pochi euro a caricatore, ma messi insieme contano

C’è poi il tema della bolletta elettrica. Un caricatore collegato alla presa, anche senza iPhone, Mac o altri dispositivi, continua a usare una piccola quantità di energia. È il cosiddetto consumo in standby. Parliamo di cifre basse, pochi euro l’anno per ogni alimentatore secondo le stime citate dalla fonte tedesca. Preso da solo, quasi non si nota.

Staccare i caricatori dalla presa durante un temporale riduce il rischio di danni da sovratensioni e sprechi in standby.

Il punto è che in casa non resta attaccato solo il caricatore dello smartphone. Ci sono quelli di tablet, portatili, smartwatch, speaker, console, lampade smart, power bank lasciati lì “perché tanto servono”. Una presa in cucina, una accanto al divano, una sul comodino. Alla fine, per il singolo utente, il peso resta limitato. Ma se la stessa abitudine si ripete in milioni di case, il conto cresce. E, al di là della cifra, resta energia consumata senza un vero motivo.

Caricatori economici e surriscaldamento: i campanelli d’allarme da non ignorare

Il terzo aspetto riguarda la qualità dei prodotti. I caricatori economici o di provenienza incerta possono essere un problema. Alimentatori comprati al volo, magari in un bazar, in un negozio turistico o su canali poco affidabili, non sempre rispettano gli standard minimi di sicurezza. In quel caso il rischio non arriva da un fulmine o da uno sbalzo di corrente. Arriva dal caricatore stesso.

Il segnale da tenere d’occhio è la temperatura. Un alimentatore può scaldarsi mentre ricarica un dispositivo, entro certi limiti. Ma non dovrebbe diventare caldo quando è solo inserito nella presa e non sta alimentando nulla. Se succede, meglio scollegarlo e sostituirlo con un prodotto certificato, compatibile con il dispositivo e acquistato da rivenditori affidabili. La regola pratica è semplice: se scalda a vuoto, qualcosa non torna.

Piccole abitudini per ridurre rischi e sprechi senza perdere comodità

Staccare ogni volta il caricatore del Mac o dell’iPhone può sembrare una seccatura, soprattutto se la presa è dietro la scrivania o sotto il comodino. Una via di mezzo c’è: usare una ciabatta con interruttore, così si spengono più alimentatori con un solo gesto. La sera, quando si esce di casa o quando non servono. Nei giorni di temporale, invece, il consiglio è più netto: scollegare dalla rete elettrica i dispositivi non necessari.

Chi lavora da casa o ricarica molti apparecchi può anche organizzare una sola postazione, con alimentatori di buona qualità e cavi in ordine, evitando prese sovraccariche e adattatori uno sull’altro. Sono gesti piccoli: togliere un caricatore, spegnere una ciabatta, controllare se un alimentatore scalda troppo. Non stravolgono la giornata, ma aiutano a ridurre rischi elettrici, sprechi e possibili danni ai dispositivi. E una volta presa l’abitudine, pesa molto meno di quanto sembri.