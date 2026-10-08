Modifica subito le impostazioni sulla privacy in queste 3 app di Google

Nel 2026 il tema pesa ancora di più, perché ricerche, file, media e attività online possono entrare anche nei meccanismi usati per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale come Gemini. La questione riguarda milioni di persone che ogni giorno usano Search, Maps, YouTube, Gmail, Lens o Translate. Non si tratta di sparire da internet, ma di limitare ciò che viene salvato, collegato al profilo personale e usato per pubblicità, personalizzazione e addestramento dei modelli.

Il primo passaggio è nell’Account Google, sezione Dati e privacy. È qui che si trovano molti dei comandi che decidono quante informazioni vengono salvate quando si usa un servizio Google da utenti connessi. Una delle voci da controllare è Personalizza la Ricerca: usa i dati dell’account per mostrare risultati, suggerimenti e completamenti automatici più vicini al profilo dell’utente. Disattivarla non cancella le ricerche già fatte, ma riduce il collegamento diretto tra ciò che si cerca e le preferenze personali.

C’è poi Attività web e app, una delle impostazioni più importanti. Può comprendere la cronologia delle ricerche, i siti visitati tramite Chrome e l’uso delle applicazioni. Google permette di disattivarla oppure di scegliere la cancellazione automatica dopo 3, 18 o 36 mesi. Chi vuole fare un intervento più netto può usare l’opzione “Disattiva ed elimina attività”. Separata dal resto è la Cronologia YouTube: video guardati, musica ascoltata e interazioni possono essere rimossi da “Gestisci cronologia”, scegliendo poi “Elimina da sempre”.

Da verificare anche la Cronologia delle posizioni, indicata oggi anche come Timeline. Dalla fine del 2024 Google ha spostato la conservazione predefinita della Timeline sul dispositivo, ma l’utente può comunque spegnerla e cancellare le attività già registrate. Nella stessa area c’è My Ad Center, il pannello per disattivare gli annunci personalizzati su servizi come Search e YouTube.

La pubblicità non sparisce, ma diventa meno costruita sul singolo profilo. In Europa, grazie al Digital Markets Act, si possono anche scollegare alcuni servizi Google tra loro, come Search, YouTube, Chrome, Maps, Play, Shopping e Ads. Google precisa però che alcune condivisioni tecniche possono continuare per servizi non separabili.

Search, Lens, Maps e Translate: il nodo dei media usati per l’addestramento AI

Nel 2026 Google ha cambiato i controlli privacy legati alla Ricerca, separando alcune funzioni che prima rientravano in Attività web e app. Il punto più delicato riguarda Search Services History e l’opzione Save Media, cioè il salvataggio di immagini, file, audio o video caricati tramite strumenti come Search, Lens, Translate e Maps. Se questa voce è attiva, i contenuti salvati possono essere usati per migliorare servizi e modelli di AI, compresi sistemi come Gemini, salvo scelta diversa dell’utente.

Controllo delle impostazioni privacy su smartphone per limitare tracciamento e condivisione dei dati online.

Per intervenire bisogna andare in Dati e privacy, poi in Cronologia dei servizi di Ricerca, togliere la spunta da Salva media e disattivare la cronologia collegata. È un passaggio facile da perdere. Chi aveva già disattivato Attività web e app potrebbe pensare di aver bloccato anche questo flusso di dati. Non è detto. Dopo la modifica, una foto usata con Google Lens, una registrazione vocale passata da Translate o un file caricato durante una ricerca possono finire in un circuito diverso rispetto alla vecchia cronologia generale.

Resta disponibile anche “Risultati che ti riguardano”, lo strumento pensato per chiedere la rimozione da Google Search di risultati che mostrano numeri di telefono, indirizzi email, indirizzi di casa e, dal 2026, anche documenti identificativi come patente, passaporto o numeri governativi. Google spiega che questi dati servono per gestire le richieste di rimozione e seguirne lo stato. Il limite, però, resta chiaro: le informazioni possono sparire dai risultati di Google, ma non per forza dai siti che le hanno pubblicate. Per cancellarle alla fonte bisogna contattare il gestore del sito.

Android e Chrome, permessi e sincronizzazione: dove si annida il tracciamento

Su Android, una parte importante della raccolta dati passa dai permessi concessi alle app. Nel menu Impostazioni, alla voce Sicurezza e privacy o Privacy, il Gestore autorizzazioni mostra quali applicazioni accedono a posizione, fotocamera e microfono. La regola più prudente è semplice: per la posizione, evitare “Consenti sempre” quando non è davvero necessario, per esempio fuori dalle app di navigazione; per microfono e fotocamera, meglio scegliere “Chiedi ogni volta” o autorizzare l’accesso solo durante l’uso. La Dashboard privacy consente inoltre di vedere quando un’app ha usato certi permessi nelle ultime 24 ore o negli ultimi 7 giorni.

Un altro punto da controllare è l’ID pubblicitario, l’identificativo usato da app e piattaforme per misurare le inserzioni e costruire profili pubblicitari. Su Android si può disattivare la pubblicità personalizzata e reimpostare l’ID dalla sezione Annunci e privacy, così da ridurre la continuità del tracciamento tra app diverse. Occhio anche a Gemini, che Google sta portando come assistente predefinito su molti dispositivi.

Dalle impostazioni dell’app si può disattivare Gemini Apps Activity, cancellare l’attività e rimuovere i collegamenti con Gmail, Drive, Calendar, Maps o Chat. Google indica che lo spegnimento riduce la conservazione delle conversazioni, ma non blocca ogni trattamento tecnico.

Su Chrome, il nodo principale è la sincronizzazione con l’account. Per impostazione predefinita, l’accesso a Gmail o ad altri servizi Google può portare anche all’accesso nel browser, con l’invio di dati di navigazione all’account. In Impostazioni, sezione Tu e Google, si può disattivare Consenti accesso a Chrome oppure scegliere cosa sincronizzare: cronologia, preferiti, impostazioni, password. Conviene spegnere anche “Migliora ricerche e navigazione”, che invia a Google dati aggiuntivi sull’uso del browser, e passare dal controllo ortografico avanzato a quello di base. Quello avanzato può trasmettere ai server di Google il testo digitato nei campi online, comprese informazioni sensibili inserite e poi cancellate.

Cause e sanzioni, il lato giudiziario delle promesse di privacy di Google

Le impostazioni non raccontano tutto. I contenziosi degli ultimi anni mostrano quanto possa essere difficile capire cosa venga davvero raccolto. Nel 2018 un’inchiesta di Associated Press rilevò che la disattivazione della Cronologia delle posizioni non impediva sempre il salvataggio di dati geolocalizzati legati a Maps, meteo o ricerche. Da quelle verifiche sono nate cause e accordi negli Stati Uniti, con accuse di interfacce poco chiare e messaggi ritenuti fuorvianti da chi ha promosso le azioni legali. Google, nei vari procedimenti, ha spesso negato responsabilità o illeciti.

Nel 2024 la società ha chiuso una class action sulla modalità Incognito di Chrome, accettando tra l’altro di cancellare miliardi di record di navigazione e di rendere più chiare alcune informative. Il caso non significava che la navigazione privata rendesse invisibili: siti, strumenti di analisi e servizi pubblicitari potevano comunque trattare dati lato server. Nel 2025, poi, una giuria federale statunitense ha riconosciuto Google responsabile in una causa sull’acquisizione di dati da app di terze parti anche con Attività web e app disattivata, ordinando un risarcimento da 425,7 milioni di dollari. Google ha contestato il verdetto e può ricorrere.

Anche in Europa non sono mancati interventi. Nel 2022 l’autorità spagnola per la protezione dei dati ha inflitto a Google una multa da 10 milioni di euro per la gestione di richieste legate al diritto all’oblio, contestando tra l’altro il trasferimento di copie delle domande al database pubblico Lumen. Nel complesso, secondo i dati citati da Proton, nel solo 2025 Google avrebbe affrontato circa 4,24 miliardi di dollari in sanzioni. Per gli utenti la lezione è concreta: cambiare le impostazioni privacy Google non elimina ogni forma di tracciamento, ma riduce una parte dei dati salvati, collegati al profilo e utilizzabili per pubblicità, personalizzazione e AI.