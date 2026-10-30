Modem, non tutti sanno che c'è una temperatura di utilizzo: è fondamentale verificare

Succede soprattutto quando l’apparecchio resta acceso per giorni, magari in una stanza poco arieggiata o vicino a fonti di calore. A ricordarlo sono le indicazioni dei produttori, riprese in queste ore da SlashGear, per distinguere il calore normale da quello che può diventare un rischio per la rete domestica e per il dispositivo. Un router tiepido non è per forza guasto. Ma se la scocca scotta, la connessione cade spesso o il dispositivo è piazzato accanto a una finestra assolata, meglio fermarsi e controllare.

Un router Wi-Fi lavora sempre, giorno e notte. Tiene insieme smartphone, computer, smart TV, console e dispositivi domotici, smistando dati senza pause. È normale, quindi, che diventi tiepido o caldo, soprattutto nelle ore di maggiore uso della rete: la sera, per esempio, tra streaming, videochiamate e download. Nei manuali tecnici dei produttori il concetto è chiaro: un calore moderato rientra nel normale funzionamento dei dispositivi elettronici sempre accesi.

Diverso è il caso del surriscaldamento del router continuo. Se la superficie esterna è molto calda, se il Wi-Fi diventa instabile o se il dispositivo si riavvia da solo, qualcosa non va. Non significa per forza che il router sia da sostituire, ma è un segnale da prendere sul serio. In questi casi non conviene aspettare che “passi”: bisogna capire dove si trova l’apparecchio, quanta aria circola attorno e in quali condizioni sta lavorando.

I limiti dei produttori: perché la temperatura della stanza conta davvero

I produttori indicano quasi sempre una fascia di temperatura ambiente entro cui usare il router. È un dettaglio importante: non si parla della temperatura interna del dispositivo, né di quella che si sente toccando la scocca, ma dell’aria attorno all’apparecchio. Google, per esempio, per il suo Nest Wifi Pro sconsiglia l’uso sotto i 32 gradi Fahrenheit, cioè 0 °C, e sopra i 95 gradi Fahrenheit, circa 35 °C. TP-Link, per il modello Archer AX55, indica invece un intervallo tra 32 e 104 gradi Fahrenheit, pari a circa 0-40 °C.

Un router Wi‑Fi vicino a un termosifone: una posizione che può favorire surriscaldamento e instabilità della rete.

Sono limiti che cambiano da modello a modello. Per questo la scelta più prudente è controllare il manuale, l’etichetta tecnica o la pagina di supporto del produttore. Pochi gradi possono fare la differenza, soprattutto in una stanza chiusa d’estate o vicino a un termosifone in inverno. Il calore del router, infatti, si aggiunge a quello prodotto dai componenti interni: processore, antenne, moduli radio e alimentazione lavorano insieme, spesso per mesi, senza mai essere spenti.

Sole, termosifoni e polvere: le cause più comuni del surriscaldamento

Le cause di un router che si scalda troppo sono spesso semplici, quasi banali. Un dispositivo appoggiato su una mensola vicino alla finestra, esposto al sole nelle ore centrali della giornata, riceve calore dall’esterno oltre a quello che produce mentre funziona. Lo stesso può accadere se viene messo accanto a bocchette dell’aria calda, termosifoni, stufe elettriche o dietro la televisione, dove lo spazio è poco e l’aria gira male.

Conta molto anche la ventilazione del router. Coprirlo con libri, documenti, soprammobili o altri dispositivi elettronici impedisce al calore di uscire. Poi c’è la polvere, che fa la sua parte: si infila nelle fessure, vicino alle porte Ethernet e sulle griglie di aerazione, riducendo i passaggi da cui l’aria calda dovrebbe uscire. È un dettaglio che si nota poco, ma pesa. Basta guardare dietro un mobile TV dopo qualche mese: spesso si trova uno strato grigio proprio dove il router dovrebbe “respirare”.

Cosa fare subito: spegnere, raffreddare, spostare e controllare l’alimentatore

Se il router Wi-Fi è molto caldo, la prima cosa da fare è spegnerlo e staccarlo dalla corrente. Meglio lasciarlo raffreddare in un punto aperto, lontano da fonti di calore, senza riaccenderlo subito solo “per vedere se riparte”. Dopo alcuni minuti, quando la scocca torna a una temperatura normale, si può provare un nuovo avvio. Se il problema si ripresenta, il dispositivo va spostato in modo definitivo: su un ripiano libero, non dentro un mobile chiuso, con spazio attorno e senza oggetti appoggiati sopra.

Attenzione anche all’alimentatore del router. Deve essere quello fornito dal produttore o un ricambio compatibile indicato dalla casa, non un adattatore preso al volo da un cassetto. Un alimentatore non adatto può scaldare troppo, dare una tensione sbagliata o rendere la connessione instabile. Meglio tenerlo in un punto arieggiato, non schiacciato dietro mobili o in mezzo a multiprese affollate. Se, nonostante pulizia, nuovo posizionamento e alimentatore corretto, il router continua a surriscaldarsi, può essere il momento di cambiarlo: non per allarmismo, ma per evitare disconnessioni, cali di prestazioni e possibili guasti.