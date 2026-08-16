Come attivare la Modalità Sonno su Android e iPhone per dormire meglio: è facilissimo

La Modalità Sonno su Android e iPhone aiuta a ridurre notifiche, luce blu e distrazioni nelle ore serali direttamente dalle impostazioni del telefono. È pensata per creare una routine più regolare e limitare l’uso dello smartphone prima di dormire, senza dover spegnere il dispositivo.

Perché lo schermo serale può disturbare il sonno

Usare a lungo lo smartphone di sera può incidere sulla qualità del riposo. La luce blu dello schermo è stata collegata da diversi studi a possibili effetti sulla produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Il problema non è qualche minuto davanti al display, ma l’uso prolungato, soprattutto al buio e poco prima di dormire.

La Modalità Sonno, chiamata anche Modalità Riposo su alcuni dispositivi, nasce proprio per ridurre le interruzioni e rendere il telefono meno invasivo durante la notte.

Si può affiancare al tema scuro e ai filtri che rendono lo schermo più caldo. Su Android la funzione viene spesso indicata come Luce notturna, mentre su iPhone si chiama Night Shift.

Android: orari programmati e notifiche consentite

Su Android, la Modalità Sonno si trova di solito in Impostazioni > Benessere digitale e controllo genitori > Modalità Sonno. I nomi dei menu possono cambiare leggermente a seconda del modello.

La funzione può essere attivata manualmente oppure programmata in determinate fasce orarie. Alcuni telefoni permettono anche di avviarla automaticamente quando il dispositivo viene collegato al caricabatterie durante la notte.

Collegandola a Non disturbare, si possono silenziare messaggi, notifiche delle app e chiamate non urgenti, lasciando però passare alcune eccezioni, come i contatti preferiti o le chiamate ripetute.

Su molti dispositivi è possibile anche attivare la scala di grigi, ridurre la luminosità, spegnere lo schermo sempre attivo e terminare automaticamente la modalità al suono della sveglia. Chi deve restare reperibile dovrebbe controllare bene le eccezioni prima di attivarla.

iPhone: modalità Sonno e filtri di concentrazione

Su iPhone, la gestione passa dai Modi di concentrazione. Il percorso è Impostazioni > Full immersion, oppure Modi di concentrazione nelle versioni più recenti di iOS, quindi Sonno.

Da qui si possono scegliere le persone e le app autorizzate a inviare notifiche durante la notte. Apple collega inoltre la funzione all’app Salute, dove è possibile impostare orari di sonno, obiettivi di riposo e programmi diversi tra giorni lavorativi e fine settimana.

La modalità può anche semplificare la schermata di blocco e la Home, mentre Night Shift riduce i toni freddi del display nelle ore serali. I filtri di concentrazione permettono inoltre di modificare il comportamento di alcune app mentre la modalità è attiva, per esempio limitando la visualizzazione delle comunicazioni di lavoro.

Su Android e iPhone conviene partire da impostazioni semplici: un orario realistico, poche eccezioni per le chiamate e notifiche limitate alle persone davvero necessarie. Dopo qualche sera si può regolare la modalità in base alle proprie abitudini, senza trasformarla in un sistema troppo rigido.