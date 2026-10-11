Modalità "Gioco" sulla TV: il tecnico mi ha spiegato perché conviene attivarla anche se non giochi

Il motivo è semplice. Riduce l’input lag, cioè il ritardo tra il tasto premuto sul controller e la risposta che appare sullo schermo. Una regolazione facile, a volte un po’ nascosta tra le impostazioni video, ma capace di cambiare parecchio la sensazione di gioco. Su un titolo di guida o in uno sparatutto si sente subito: meno attesa, più controllo. E quando il gioco corre veloce, anche pochi millisecondi contano.

L’input lag è il tempo che passa tra un comando del giocatore — una sterzata, un salto, uno sparo — e l’azione mostrata dalla smart TV. Non c’entra con la connessione lenta o con il lag delle partite online. Qui il ritardo nasce nella catena video: controller, console, cavo, televisore. Se aumenta, il personaggio sembra muoversi “dopo”, anche se la console funziona senza problemi.

Sui televisori moderni questo valore cambia molto a seconda della modalità immagine scelta. Le modalità cinema o standard, pensate per film e serie, puntano sulla resa visiva: colori più morbidi, movimento più fluido, filtri aggiuntivi. Tutto piacevole quando si guarda una serie sul divano. Ma in una partita a Fortnite, Call of Duty, EA Sports FC o Forza Motorsport, quel tempo in più diventa un intralcio vero. “Mi sembrava di arrivare sempre mezzo secondo tardi”, dicono spesso i giocatori quando scoprono di non aver mai acceso la modalità giusta.

Modalità Gioco: così la TV spegne i filtri che rallentano l’immagine

La modalità Gioco serve proprio a questo: riduce al minimo i passaggi video che richiedono calcoli aggiuntivi e fanno salire la latenza. Molte smart TV applicano in automatico filtri come il motion smoothing, la riduzione del rumore, il miglioramento dei contorni e altri sistemi pensati per rendere più pulite le immagini televisive. Con film, sport in diretta o contenuti compressi possono avere senso. Con i videogiochi, invece, rischiano di rallentare la risposta.

Un controller in primo piano mentre un gioco di corse scorre su una smart TV, ideale per parlare di Game Mode e input lag.

Attivando il profilo Game Mode, il televisore taglia buona parte di questi passaggi e porta l’immagine a schermo in modo più diretto. Non sempre il risultato è un’immagine più bella, almeno a colpo d’occhio: alcuni filtri vengono spenti e la scena può sembrare meno “rifinita”. Ma il punto è un altro. Il comando parte, la TV lo mostra prima. Senza giri inutili.

Su molti modelli recenti l’opzione si trova in Impostazioni immagine, nella voce dedicata alla modalità video o, in alcuni casi, dentro una Game Bar. Alcuni televisori riconoscono da soli una console collegata alla porta HDMI e propongono il profilo corretto. Altri no: bisogna entrare nel menu e attivarlo a mano. Meglio farlo con la console accesa, perché certe opzioni compaiono solo quando arriva il segnale giusto.

FPS, racing e action: dove la bassa latenza si sente davvero

La bassa latenza conta soprattutto nei giochi in cui il tempo di reazione fa parte della partita. Negli FPS competitivi, per esempio, vedere un avversario e sparare con un comando più pronto può fare la differenza nello scontro. Non fa miracoli, certo. Ma rende il gioco più coerente: se il giocatore preme il grilletto, si aspetta che l’azione arrivi subito. Quando non succede, anche una buona mira diventa meno precisa.

Nei giochi di guida vale lo stesso discorso. In un racing game, una frenata in ritardo di pochi millisecondi può voler dire entrare lunghi in curva, perdere il punto di corda, correggere quando ormai è tardi. Chi usa volante e pedaliera se ne accorge ancora di più, perché il comando passa anche dal corpo e ogni ritardo diventa evidente. Nei titoli action, dai combattimenti agli open world con fasi rapide, la modalità Gioco aiuta a rendere più naturali schivate, parate e cambi di direzione.

Poi c’è un aspetto meno tecnico, ma molto concreto: la sensazione di controllo. Quando la TV risponde bene, il giocatore smette di compensare il ritardo. Non deve anticipare il televisore. Si concentra sulla partita e basta.

VRR e ALLM: le funzioni che completano la modalità Gioco

Sulle smart TV più recenti, la Game Mode lavora spesso insieme a funzioni come VRR e ALLM, ormai importanti per chi gioca con console di nuova generazione o con un PC. Il VRR, cioè Variable Refresh Rate, permette al televisore di adattare la frequenza di aggiornamento ai fotogrammi prodotti dalla console o dalla scheda video. In pratica, aiuta a ridurre tearing, scatti e irregolarità dell’immagine quando il frame rate cambia durante la partita.

L’ALLM, Auto Low Latency Mode, fa invece un lavoro più discreto: quando rileva un dispositivo compatibile, mette automaticamente il televisore nella modalità a bassa latenza. È comodo perché evita dimenticanze, soprattutto sulle TV condivise in famiglia, dove la sera si guarda un film e il pomeriggio si accende la console. Il televisore cambia profilo da solo, senza costringere nessuno a cercare tra le impostazioni.

Non tutti i modelli, però, offrono le stesse funzioni. E non tutte le porte HDMI garantiscono le stesse prestazioni. Per questo conviene dare un’occhiata al manuale della TV, scegliere l’ingresso giusto e usare un cavo adatto, soprattutto con segnali 4K a 120 Hz. La regola resta semplice: se si gioca su una smart TV, attivare la modalità Gioco è uno dei primi controlli da fare. Richiede pochi secondi e spesso restituisce comandi molto più pronti.