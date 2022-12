Di app per misurare oggetti reali con iPhone ne esistono moltissime su App Store, alcune delle quali a pagamento. Tuttavia a partire da iOS 12, e dunque anche con iOS 16, esiste un’app definitiva che le supera tutte per praticità e precisione; senza contare che è gratuita. Si chiama Metro, e potete usarla sia per prendere misure di oggetti e pareti, sia per misurare l’altezza delle persone.

Importante: Mentre la misurazione degli oggetti funziona con tutti gli iPhone aggiornati da iOS 12 in poi, la misurazione automatica dell’altezza delle persone è disponibile solo sui modelli dotati di scanner LidAR.

Per cambiare unità di misura (centimetri o piedi), basta aprire Impostazioni → Metro.

Misurare Persone

Potete sfruttare l’app Metro per misurare in un attimo l’altezza di una persona. Per farlo, è sufficiente visualizzare la persona per intero, dalla punta dei piedi fino alla sommità della testa, nell’app Metro:

Posizionate iPhone in modo che la persona da misurare sia completamente visibile sullo schermo. Dopo un momento, sulla testa della persona (sui capelli o sul cappello), verrà visualizzata una linea con la misurazione dell’altezza. Per scattare una foto della misurazione, toccate il pulsante “Scatta una foto”.

Misurare Oggetti

Per misurare oggetti reali con iPhone, basta fare così:

Aprite l’app Metro

Muovete qua e là l’inquadratura, come indicato dall’app (iPhone sta imparando a conoscere l’ambiente)

Quando compare il cerchietto col punto bianco dentro, spostatelo per selezionare il punto in cui iniziare la misurazione

Toccate il pulsante “+”

Spostate il telefono nella direzione della misurazione

La distanza verrà aggiornata in tempo reale, a mano a mano che spostate iPhone

Toccate nuovamente il pulsante “+” per finalizzare la misurazione

Alla fine, potete scattare una foto della misurazione per salvarla direttamente nel Rullino, o potete ricominciare da capo toccando l’apposito pulsante in alto a destra. Infine, un appunto che forse tornerà comodo a qualcuno. Apple ha spostato la livella: da iOS 12 in poi si trova nell’app Metro, dov’è giusto che stia, e non più nell’app Bussola.

Per quanto concerne l’affidabilità, abbiamo notizie contrastanti. Il sistema è ragionevolmente preciso e sicuramente tornerà comodo a tutti prima o poi (chi è che gira con un metro in tasca?). Ma tenete a mente che spesso ci sono importanti fluttuazioni in eccesso o in difetto, rispetto alle misure reali. Non prendete i risultati dell’app come oro colato, insomma.

App Metro Sparita?

Infine. Se, in particolare dopo un aggiornamento, vi siete accorti che l’app Metro non è disponibile, in realtà si tratta di un piccolo bug; Spotlight, per qualche ragione, non la indicizza correttamente, ma vi assicuriamo che è lì. Nel nostro caso, era finita nella cartella Utility, mentre in altri è stata rinvenuta -unica superstite solitaria- in quarta pagina della Home. Dunque, non disperate: è solo un po’ nascosta, ma c’è.

