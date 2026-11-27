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Sapere come misurare distanze con Google Maps è una di quelle competenze digitali che tornano utili più spesso di quanto si pensi: dalla pianificazione di un’escursione a piedi fino al calcolo approssimativo di quanto dista un immobile dal centro città. Google Maps mette a disposizione uno strumento integrato, gratuito e sorprendentemente preciso, che funziona sia su iPhone e iPad sia da browser su Mac, senza bisogno di installare nulla di aggiuntivo.

Cosa fa esattamente lo strumento di misurazione

Google Maps permette di misurare la distanza tra due o più punti direttamente sulla mappa, restituendo il risultato in chilometri o in altre unità di misura. La funzione calcola la cosiddetta linea d’aria, ovvero la distanza geometrica diretta tra due coordinate geografiche, ignorando strade, ostacoli fisici e dislivelli.

Questo dettaglio è fondamentale: il risultato che ottieni non tiene conto delle variazioni di altitudine. Se misuri la distanza tra due punti in montagna, il valore indicato sarà comunque quello planimetrico, non quello reale percorso su un sentiero che sale e scende. I risultati sono stime e non sostituiscono misurazioni professionali o rilevamenti sul campo.

Un’altra limitazione importante riguarda la modalità Lite di Google Maps: se il browser carica la versione alleggerita della mappa, lo strumento di misurazione non è disponibile. In quel caso conviene passare alla versione completa o usare direttamente l’app.

Come misurare distanze su iPhone e iPad

Apri l’app Google Maps sul tuo iPhone o iPad. Assicurati di avere la versione aggiornata dall’App Store, perché l’interfaccia cambia di tanto in tanto.

Individua sulla mappa il punto di partenza che ti interessa.

Tieni il dito premuto su quel punto per qualche secondo, evitando di toccare nomi di luoghi o icone : devi premere su uno spazio neutro della mappa.

: devi premere su uno spazio neutro della mappa. Apparirà un segnaposto rosso e in basso comparirà una scheda con le informazioni sul punto selezionato.

e in basso comparirà una scheda con le informazioni sul punto selezionato. Scorri verso l’alto quella scheda e seleziona la voce Misura .

. Sposta il mirino al centro dello schermo fino al secondo punto che vuoi raggiungere, poi tocca il pulsante Aggiungi punto .

. La distanza in linea d’aria appare in tempo reale in fondo allo schermo mentre sposti il mirino.

Puoi aggiungere ulteriori punti intermedi per ottenere la lunghezza complessiva di un percorso spezzato. Per misurare un’area chiusa, sono necessari almeno tre marcatori: Google Maps calcolerà automaticamente la superficie racchiusa, espressa in metri quadrati, chilometri quadrati, acri o altre unità disponibili.

Come misurare distanze su Mac da browser

Da Safari o qualsiasi altro browser su Mac, apri Google Maps nella versione desktop e segui questi passaggi:

→ Leggi anche: Google Maps traccia i ritardi Trenord in tempo reale

Individua il punto di partenza sulla mappa.

Fai clic con il tasto destro del mouse (o Control + clic con il trackpad) su quel punto.

(o Control + clic con il trackpad) su quel punto. Dal menu contestuale che appare, seleziona la voce Misura distanza .

. Clicca su un secondo punto della mappa: una linea retta collegherà i due punti e la distanza comparirà sia sulla linea sia in un riquadro in basso a sinistra.

Continua a cliccare per aggiungere ulteriori punti e allungare il percorso.

Per chiudere la misurazione e tornare alla navigazione normale, premi il tasto Esc oppure clicca sulla X nel riquadro della distanza.

Linea d’aria e percorso stradale: differenze pratiche

La linea d’aria è la distanza più breve teoricamente possibile tra due punti sul piano terrestre. È utile per avere un’idea immediata della vicinanza geografica tra due luoghi, ma nella realtà quasi nessuno percorre quella traiettoria.

Per conoscere la distanza reale da percorrere in auto, a piedi o in bici, lo strumento corretto è la funzione Indicazioni stradali di Google Maps, non la misurazione manuale. Le indicazioni stradali tengono conto della rete viaria, del traffico e dei percorsi pedonali, restituendo tempi e distanze effettivi. La misurazione in linea d’aria, invece, è ideale per confronti geografici rapidi: capire quanto dista Milano da Torino in linea retta, stimare la copertura di un segnale radio, o pianificare un’area di ricerca su una mappa.

Un esempio concreto: la distanza in linea d’aria tra Roma e Napoli è sensibilmente inferiore rispetto ai chilometri che percorri in autostrada, perché la strada segue il profilo del territorio e aggira ostacoli naturali. Tenere a mente questa differenza evita errori di pianificazione, soprattutto quando si lavora con mappe per attività outdoor.

Google Earth come alternativa avanzata

Google Earth offre funzionalità di misurazione più sofisticate rispetto a Google Maps. Permette di misurare punti, tracciare percorsi e calcolare l’estensione di poligoni, con statistiche sul terreno incluse. È particolarmente utile per chi ha bisogno di analisi geografiche più dettagliate, come professionisti del settore immobiliare, urbanisti o appassionati di cartografia.

Anche in questo caso, però, vale la stessa avvertenza: i risultati sono stime e le variazioni di quota non vengono calcolate automaticamente nella misura planimetrica di base.

Per un uso quotidiano su iPhone, iPad o Mac, lo strumento integrato in Google Maps è più che sufficiente. Ricorda di usare la funzione Misura per le distanze geografiche e le Indicazioni stradali quando ti serve sapere quanto percorrerai davvero: sono due strumenti diversi, pensati per scopi diversi, e confonderli può portare a valutazioni errate.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.