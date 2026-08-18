Queste miniserie Netflix ti faranno balzare dal divano: da guardare tutte d'un fiato

Nel catalogo Netflix, disponibile dal 2026 con alcune differenze da Paese a Paese, ci sono cinque miniserie perfette per chi vuole iniziare e finire una storia senza aspettare nuove stagioni. Thriller, true crime, drama sociale e produzioni coreane: generi diversi, accomunati da una durata contenuta e da una trama chiusa.

Sono titoli adatti a una giornata sul divano o a un fine settimana di binge watching, con episodi che spingono facilmente a continuare fino alla fine.

Cassandra: la casa intelligente che trasforma l’AI in un incubo

Tra i titoli più interessanti c’è Cassandra, miniserie tedesca di fantascienza horror arrivata su Netflix nel 2025. Parte da una paura molto attuale: l’intelligenza artificiale che entra in casa, aiuta, organizza e ascolta, fino a diventare qualcosa di molto più invasivo.

La storia segue una famiglia che si trasferisce in una smart home rimasta vuota per cinquant’anni. A controllare l’abitazione c’è Cassandra, un sistema domestico avanzato legato al passato della casa.

All’inizio tutto sembra rassicurante. Le luci si accendono da sole, gli spazi vengono gestiti in modo efficiente e il sistema sembra anticipare ogni necessità. Poi arrivano risposte troppo precise, intrusioni difficili da ignorare e comportamenti sempre meno innocui.

Le atmosfere ricordano alcuni episodi di Black Mirror, ma il vero punto della serie è un altro: quanto siamo disposti a dipendere da sistemi capaci di conoscere le nostre abitudini, debolezze e informazioni personali?

Alias Grace: memoria, colpa e manipolazione in un crime in costume

Alias Grace, miniserie del 2017 tratta dal romanzo di Margaret Atwood e ispirata a fatti reali, è una delle proposte più riuscite per chi cerca un crime drama storico e psicologico.

Al centro c’è Grace Marks, giovane immigrata irlandese nel Canada dell’Ottocento, condannata per un duplice omicidio. Anni dopo, mentre è ancora in carcere, lo psichiatra Simon Jordan viene incaricato di valutarne lo stato mentale e ricostruire ciò che è realmente accaduto.

Grace sostiene di non ricordare alcuni momenti legati al delitto. Da qui nasce una serie di colloqui sempre più tesi, nei quali la protagonista ripercorre la propria vita attraverso ricordi, dettagli apparentemente insignificanti e lunghi silenzi.

La regia di Mary Harron lascia crescere il dubbio senza offrire risposte facili: Grace è una vittima travolta dagli eventi oppure una donna capace di manipolare chi la ascolta? È proprio questa ambiguità a rendere la serie difficile da interrompere.

Night Stalker: la caccia al serial killer che terrorizzò Los Angeles

Per chi preferisce il true crime documentario, Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer ricostruisce in quattro episodi la caccia a Richard Ramirez, il serial killer che negli anni Ottanta seminò il panico a Los Angeles e in altre zone della California.

La docuserie, uscita su Netflix nel 2021, segue soprattutto il lavoro degli investigatori alle prese con omicidi, aggressioni e intrusioni domestiche che, almeno inizialmente, sembravano non avere un legame preciso.

Le vittime erano diverse per età, zona e storia personale. Proprio l’assenza di uno schema evidente rese l’indagine particolarmente complessa e contribuì a diffondere la paura tra gli abitanti.

La serie alterna testimonianze dei detective, immagini d’archivio e ricostruzione del clima mediatico dell’epoca. Non è una visione leggera, ma restituisce bene la tensione di una città che si scopre improvvisamente vulnerabile.

Maid: maternità, povertà e sopravvivenza

Maid, ispirata al memoir di Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, è una limited series Netflix del 2021 che porta il binge watching su un terreno molto più intimo e sociale.

La protagonista è Alex, interpretata da Margaret Qualley, una giovane madre che lascia una relazione abusiva e cerca di ricostruire la propria vita lavorando come donna delle pulizie. Deve proteggere una figlia piccola, ha pochissimi soldi e può contare solo in parte sulla propria famiglia.

La serie racconta rifugi temporanei, uffici pubblici, moduli per l’assistenza e lavori malpagati senza trasformare tutto in una lezione. Colpisce soprattutto attraverso i dettagli: la benzina che non basta, un turno accettato all’ultimo minuto, una stanza che non offre sicurezza, la paura di non riuscire ad arrivare al giorno successivo.

Secondo i dati diffusi da Netflix nel 2021, Maid fu tra le produzioni più viste della piattaforma in quel periodo, con oltre 67 milioni di visualizzazioni nelle prime settimane. Il successo si spiega anche con la capacità della serie di raccontare una lotta quotidiana senza perdere di vista il desiderio della protagonista di costruirsi una vita diversa.

Mask Girl: identità, bellezza e vendetta nel thriller coreano

Chi ama i K-drama thriller trova in Mask Girl una delle miniserie coreane più particolari arrivate su Netflix negli ultimi anni. Tratta dall’omonimo webtoon Naver, la serie del 2023 segue Kim Mo-mi, un’impiegata insicura del proprio aspetto che di notte diventa una streamer mascherata.

Dietro quella maschera riesce a costruirsi un’identità diversa, lontana dagli sguardi dei colleghi e dagli standard estetici che condizionano la sua vita quotidiana. Un incidente, però, mette in moto una serie di conseguenze sempre più oscure.

La storia si trasforma progressivamente in un racconto di ossessione, identità e vendetta. Uno dei suoi punti di forza è la struttura: gli episodi cambiano prospettiva, spostano continuamente il centro della narrazione e obbligano lo spettatore a rivedere ciò che pensava di aver capito.

Mask Girl affronta anche temi molto presenti nella società sudcoreana, dalla pressione sugli standard di bellezza alla cultura dello streaming e alla violenza dei giudizi online. Il ritmo, il cast corale e i continui cambi di prospettiva la rendono una delle proposte più adatte a chi cerca una serie breve ma imprevedibile.