MINIMO STORICO per l'Apple TV 4K: il TOP dei dispositivi streaming a PREZZO MAI VISTO

Uno dei dispositivi di streaming più ambiti sul mercato, è ora disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico! Si tratta dell’Apple TV 4K : con un sconto del 12%, puoi portare a casa questa meraviglia tecnologica per soli 149€.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili. Una tale offerta non si era mai vista prima, approfittane subito!

Dai Vita ai Tuoi Contenuti Preferiti con Apple TV 4K

Apple è conosciuta per i suoi dispositivi di alta qualità e l’Apple TV 4K non fa eccezione. Che tu sia un cinefilo, un appassionato di serie TV o semplicemente in cerca di un modo per rendere le tue serate più emozionanti, questa è l’opportunità che aspettavi.

Ecco tutte le sue specifiche tecniche:

Risoluzione 4K HDR : Con l’Apple TV 4K, goditi immagini dettagliate, chiare e colori vivaci, portando la tua esperienza visiva a un livello superiore. L’alta definizione non è mai stata così nitida!

: Con l’Apple TV 4K, goditi immagini dettagliate, chiare e colori vivaci, portando la tua esperienza visiva a un livello superiore. L’alta definizione non è mai stata così nitida! Dolby Atmos : L’audio avvolgente di Dolby Atmos ti immerge completamente nell’azione, permettendoti di sentire ogni dettaglio sonoro come se fossi davvero lì.

: L’audio avvolgente di ti immerge completamente nell’azione, permettendoti di sentire ogni dettaglio sonoro come se fossi davvero lì. Compatibilità AirPlay : Vuoi mostrare le foto delle tue ultime vacanze o condividere un video divertente con amici e famiglia? Con AirPlay , puoi trasmettere direttamente dal tuo dispositivo Apple alla TV.

: Vuoi mostrare le foto delle tue ultime vacanze o condividere un video divertente con amici e famiglia? Con , puoi trasmettere direttamente dal tuo dispositivo Apple alla TV. App Store Integrato : Esplora un vasto universo di app e giochi direttamente dalla tua TV. Che tu sia un fan di sport, film, serie TV o giochi, c’è qualcosa per tutti.

: Esplora un vasto universo di app e giochi direttamente dalla tua TV. Che tu sia un fan di sport, film, serie TV o giochi, c’è qualcosa per tutti. Controllo Vocale con Siri: Utilizza il comando vocale per cercare i tuoi programmi preferiti, aprire app o controllare la riproduzione. Siri rende tutto più semplice e intuitivo.

Inizia a vivere un’esperienza di intrattenimento come mai prima d’ora. L’alta definizione, l’audio immersivo e l’interfaccia intuitiva ti garantiranno ore di puro divertimento. E grazie alle numerose app e giochi disponibili, non ci sarà mai un momento di noia. Oggi l’Apple TV 4K è disponibile su Amazon con un sconto del 12% quindi a soli soli 149€. Fai il tuo ordine e preparati a essere travolto da un’ondata di emozioni visive e sonore!

