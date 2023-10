MINIMO STORICO per la telecamera senza fili in DOPPIO SCONTO (74,04€)

Chi non vorrebbe avere sempre sotto controllo la propria abitazione? Sei alla ricerca di una soluzione di sorveglianza avanzata e conveniente? La NUASI 4G LTE Telecamera è attualmente in offerta su Amazon a soli 74,04€. Con un coupon di sconto di 20€ e un ulteriore codice sconto del 10%, non vorrai perdere questa incredibile offerta.

NUASI 4G LTE, telecamera senza fili, alimentata a luce solare a soli 74,04€ su Amazon

Telecamera Con SIM e 32G SD Scheda : Funziona in qualsiasi zona con copertura 4G LTE, ideale per luoghi senza connessione Wi-Fi come fattorie, cantieri e magazzini.

: Funziona in qualsiasi zona con copertura 4G LTE, ideale per luoghi senza connessione Wi-Fi come fattorie, cantieri e magazzini. Pannello Solare da 6W e Batteria da 10400mAh : Garantisce un’autonomia prolungata, con sole 3 ore di luce solare diretta, la telecamera può durare un’intera giornata.

: Garantisce un’autonomia prolungata, con sole 3 ore di luce solare diretta, la telecamera può durare un’intera giornata. Qualità Video 2K HD e Vista a 360°: Grazie al suo faretto integrato e sensore di immagine avanzato, offre immagini e video di alta qualità sia di giorno che di notte.

Rilevamento PIR Intelligente : Dotata di un sensore di movimento PIR per ridurre i falsi allarmi e migliorare il riconoscimento umano.

: Dotata di un sensore di movimento PIR per ridurre i falsi allarmi e migliorare il riconoscimento umano. Audio Bidirezionale : Permette di comunicare in tempo reale attraverso la telecamera.

: Permette di comunicare in tempo reale attraverso la telecamera. Standard di Impermeabilità IP66: Resistente alle intemperie, ideale per l’uso esterno in qualsiasi condizione climatica.

LaNUASI 4G LTE Telecamera offre una combinazione di caratteristiche avanzate a un prezzo imbattibile. Che tu stia cercando una soluzione di sorveglianza per la tua casa, ufficio o proprietà all’aperto, questa telecamera è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta limitata e acquista ora per garantirti una sicurezza avanzata senza svuotare il portafoglio. Clicca e acquista ora!