Mini tastiera retroilluminata con touchpad a soli 21,99€ (-12%)

Hai mai pensato a quanto sarebbe comodo avere una mini tastiera wireless per gestire i tuoi dispositivi da lontano? Il Rii Mini i8+ Wireless, con layout italiano e retroilluminazione, è la soluzione ideale per te. Attualmente disponibile su Amazon a soli 21,99€, grazie a uno sconto del 12%, questa tastiera è un vero affare per chi cerca funzionalità e comodità a un prezzo accessibile.

Mini tastiera a soli 21,99€ in sconto del 12% su Amazon

Il Rii Mini i8+ si distingue per le sue funzionalità avanzate e il design ergonomico. Questa mini tastiera wireless è dotata di un mouse touchpad multi-touch con sensibilità regolabile, che ti permette di navigare facilmente tra le varie funzioni.

La retroilluminazione a LED non solo aggiunge un tocco di stile, ma è anche estremamente utile per utilizzare la tastiera in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria al litio ricaricabile, con indicatori LED per il livello di batteria e la ricarica, assicura un utilizzo prolungato senza la necessità di frequenti ricariche.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, il Rii Mini i8+ è perfetto per Smart TV, Mini PC, HTPC, console e computer. Il suo design compatto e leggero lo rende facile da trasportare e utilizzare ovunque tu sia. La tastiera presenta anche tasti multimediali e tasti speciali per applicazioni, rendendola uno strumento versatile per ogni esigenza.

Non perdere l’occasione di acquistare il Rii Mini i8+ Wireless a soli 21,99€ su Amazon. È il momento ideale per aggiungere alla tua collezione di gadget tecnologici questa mini tastiera retroilluminata, pratica e stilosa. Acquista ora e scopri la comodità di controllare i tuoi dispositivi preferiti dal palmo della tua mano!

