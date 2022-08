Mini stampante portatile HP: stampi ovunque senza cartucce

Se hai bisogno di stampare dal cellulare dovunque ti trovi, senza inchiostro e con una qualità fotografica, ecco il prodotto cercavi. HP Sprocket è una mini stampante istantanea di dimensioni super compatte e basata su tecnologia Zero Ink. Stampi senza fili da iOS e Android, e per poche ore soltanto è scontata a 79,90€ incluse spedizioni.

Parliamo di un prodotto HP, dunque potete star certi che le stampe sono di qualità più che adeguata, e soprattutto che resisteranno nel tempo senza sbiadire. Sprocket stampa su carta da 2″ x 3″ e consente di arrivare a 35 stampe di qualità fotografica su singola ricarica.

Perfetta per una bella serata e come regalo, è un modo per condividere immediatamente i ricordi con le persone care (o coi clienti?) senza dover attendere di arrivare prima a casa per stampare. Questa stampante consente di mettere su carta appunti, momenti speciali e molto altro ogni volta che serve, in qualunque momento, senza attesa e soprattutto senza fili né complicazioni.

Grazie alla connessione Bluetooth, sei subito operativo; e quando finisci di stampare, HP Sprocket va in standby da sé risparmiando così batteria.

Inoltre, benché sia un dispositivo personale, può essere facilmente condiviso da più persone; e non solo. Il LED di stampa cambia colore a seconda dell’utente che sta usando la stampante in ogni momento. Così sai sempre cosa accade.

Caricare la carta? Questione di un istante: basta aprire il vano carta della stampante, caricare la carta e attivare l’interruttore. Il tutto senza dover pasticciare con l’inchiostro. La carta Zink infatti contiene tutto quel che serve per la stampa. Non avrai bisogno di altro. E inoltre, puoi stampare su:

Carta impermeabile

Carta antimacchia

Carta antistrappo e resistente allo sbiadimento

Carta Adesiva

Pratica e comoda, è la svolta della stampa in mobilità. E solo per pochissimo ancora, puoi acquistarla a 79,90€ in versione bianca. Con spedizione gratuita e veloce inclusa, se hai Amazon Prime (i primi 30 giorni sono gratis!).