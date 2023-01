Secondo un’opinione molto diffusa, quando si viaggia, bisogna farlo in modo smart e leggero. Ma per chi ha bisogno di una connessione ad Internet stabile anche quando è fuori casa, è possibile seguire questa filosofia? Sì, ma è necessario aggiungere in valigia un accessorio come il mini router Wi-Fi da viaggio di GL.iNet (modello MT1300), che oggi su Amazon ti costa poco più di 75 euro. Spunta la casella del coupon per ottenere lo sconto del 7% (poco, ma si risparmia!).

Il router Wi-Fi di GL.iNet è un gioiellino che si traduce in pura gioia per chi ha bisogno di una connessione stabile praticamente ovunque. L’MT1300 è Dual-band (2,4GHz e 5GHz), cosa che lo rende un campione della versatilità: lo puoi utilizzare per ascoltare musica in streaming, accedere ai tuoi album fotografici memorizzati sul cloud ma anche per attività che richiedono una stabilità al top, come videoconferenze o addirittura sessioni di gaming.

In termini di connettività, è completo: WAN, LAN (x2), USB-A 3.0 e una USB-C per la ricarica. Le porte sono tutte posizionate sul retro. A proposito, il look del mini router non è fantastico? Le linee sono morbide e rendono il tutto molto più gradevole alla vista. Le due antenne laterali sono mobili, quindi non occupano spazio in più durante il trasporto.

Altro punto di forza dell’accessorio di GL.iNet è la sua natura open source. Sì perché esegue l’ultima versione di OpenWrt, supportato da un repository software. Questo sistema operativo è altamente personalizzabile e ti consente di installare applicazioni per tutte le tue esigenze. Per iniziare con il piede giusto, trovi OpenVPN e WireGuard preinstallati, compatibili con oltre 30 provider di servizi VPN. Trovi anche Tor, per la una navigazione ancora più sicuro, e il supporto a Cloudflare.

All’interno della confezione, oltre al mini router, trovi anche un cavo Ethernet e un adattatore di alimentazione 5V/3A con spina europea.

