Mini PowerBank da borsetta: costa SOLO 12€ ed è imperdibile!

Sei sempre in movimento e hai bisogno di una soluzione affidabile per mantenere i tuoi dispositivi sempre carichi? Abbiamo trovato l’offerta che fa per te! Su Amazon è disponibile un Power Bank Mini da 10000 mah a un prezzo incredibile di 12,34€, e con un coupon puoi ottenere uno sconto del 35%. Non perdere questa opportunità!

Caratteristiche tecniche uniche al mondo

Il Power Bank Mini di FAHEFANA non è solo un semplice caricabatterie portatile.

Ecco alcune delle sue specifiche tecniche più impressionanti:

Formato Tascabile : Questo power bank ha dimensioni ultra-compatte di soli 866126mm e pesa appena 170g. Nonostante la sua piccola dimensione, può caricare un iPhone 14 due volte!

: Questo power bank ha dimensioni ultra-compatte di soli 866126mm e pesa appena 170g. Nonostante la sua piccola dimensione, può caricare un iPhone 14 due volte! Display LED : A differenza di molti altri mini power bank, questo modello offre una visualizzazione precisa dell’energia residua entro l’1%. Così, saprai sempre quanta carica ti rimane.

: A differenza di molti altri mini power bank, questo modello offre una visualizzazione precisa dell’energia residua entro l’1%. Così, saprai sempre quanta carica ti rimane. Potenza e Versatilità : Grazie alla tecnologia di regolazione della tensione di nuova generazione FAHEFANA, la corrente di carica è stabile e potente. Ha una potenza massima di 15W su entrambe le porte di uscita e possiede 1 ingresso/uscita USB-C (5V/3.0A) e 1 uscita USB-A (5V/3.0A).

: Grazie alla tecnologia di regolazione della tensione di nuova generazione FAHEFANA, la corrente di carica è stabile e potente. Ha una potenza massima di 15W su entrambe le porte di uscita e possiede 1 ingresso/uscita USB-C (5V/3.0A) e 1 uscita USB-A (5V/3.0A). Compatibilità Estesa : Non solo è compatibile con telefoni cellulari e tablet, ma anche con dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth e smartwatch. Può anche alimentare ventilatori USB e stereo Bluetooth.

: Non solo è compatibile con telefoni cellulari e tablet, ma anche con dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth e smartwatch. Può anche alimentare ventilatori USB e stereo Bluetooth. Sistema di Batterie Avanzato: Questo power bank monitora la corrente di carica 80000 volte al secondo, garantendo una carica sicura e stabile. Ha superato numerose certificazioni di sicurezza, tra cui CE e FCC.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata! Un dispositivo così potente, compatto e a un prezzo così vantaggioso non capita tutti i giorni.

Approfitta dello sconto del 35% e assicurati di avere sempre una fonte di energia affidabile al tuo fianco. Acquista ora il Power Bank Mini da 10000 mah su Amazon!

