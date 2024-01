Mini PC super compatto a META' PREZZO: applica il MEGA COUPON Amazon

L’opportunità di portare a casa un gioiello della tecnologia a un prezzo incredibile è ora una realtà. Il Mini PC Intel Core i9 ACEMAGIC, normalmente valutato a 958€, è attualmente disponibile su Amazon a soli 479€, grazie a un eccezionale coupon di sconto del 50%.

Questa offerta è una vera e propria manna per gli appassionati di tecnologia e per chiunque desideri un dispositivo potente, compatto e versatile.

Mini PC Intel Core i9 ACEMAGIC: Prestazioni Eccezionali in un Design Compatto

Il cuore pulsante di questo Mini PC è il suo processore Intel Core i9, una garanzia di prestazioni elevate in qualsiasi scenario d’uso. Che si tratti di editing video, gaming o semplice navigazione web, questo processore è in grado di gestire tutte le attività con fluidità e rapidità.

La memoria RAM da 16GB e l’ampio spazio di archiviazione con un SSD da 500GB garantiscono non solo una velocità di esecuzione elevata, ma anche spazio sufficiente per tutti i tuoi file e applicazioni. Inoltre, la presenza di WiFi 6 assicura una connessione internet veloce e stabile, fondamentale sia nel lavoro che nel tempo libero.

Un altro punto di forza è la sua scheda grafica integrata Intel Iris Xe, che offre prestazioni grafiche sorprendenti per un mini PC. Questo lo rende ideale non solo per l’ufficio, ma anche per il gaming e l’intrattenimento multimediale. La sua compattezza è un ulteriore vantaggio, permettendoti di posizionarlo ovunque, sia in spazi piccoli che in grandi uffici, senza rinunciare a potenza e funzionalità.

Il Mini PC Intel Core i9 ACEMAGIC a soli 479€ su Amazon è un affare da non perdere. Con il suo processore Intel Core i9, 16GB di RAM, SSD da 500GB, WiFi 6 e la scheda grafica Intel Iris Xe, offre prestazioni di alto livello in un formato estremamente compatto. Applica il coupon di sconto del 50% al momento dell’ordine per aggiudicarti un dispositivo all’avanguardia a metà prezzo!

