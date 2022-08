I Mac Mini di Apple (attualmente in promozione) sono la conferma che, anche se di dimensioni incredibilmente contenute, un computer può garantire ottime prestazioni, addirittura da vero top di gamma del settore. E a differenza di quanto si possa pensare, macchine del genere sono a disposizione anche per gli utenti Windows, spesso più economiche delle proposte del colosso di Cupertino.

Non ho intenzione di aprire una discussione sulle differenze tra macOS e Windows (rischierei di andare troppo per le lunghe), ma voglio segnalarti ottime offerte disponibili su Amazon in occasione degli sconti di settembre (attivi fino al 6 settembre). Un consiglio: se sei interessato/a a uno dei Mini PC che seguono, concludi l’acquisto quanto prima perché le scorte potrebbero finire prima del previsto.

NiPoGi – Mini PC Windows 11

Questo piccolo concentrato di tecnologia – con chassis in metallo – passa da 599,89 euro a 449,99 euro. Per ottenere il massimo sconto, ricorda di spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Un po’ di specs:

Windows 11 Pro

Processore AMD Ryzen 7 3750H

16GB di RAM

512GB di SSD M.2 NGFF

Scheda grafica Radeon RX Vega 10 (frequenza grafica 1400MHz)

Supporto al doppio schermo

Supporto alla risoluzione 4K UHD

ACEMAGICIAN – Windows 11 Pro / Intel Core i5 113G7

Il mini PC con Windows 11 preinstallato passa da 739,99 euro a 599,99 euro. Di seguito le sue principali caratteristiche tecniche:

Sistema operativo Windows 11 Pro

Processore Intel Core i5 1135G7 (fino a 4,2 GHz)

16GB di RAM

512GB di SSD

Intel Iris Xe

Supporto alla risoluzione 4K UHD @ 60Hz

Pulsante con lettore d’impronte digitale integrato

SNUNMU 8/256GB

Ora una proposta di gran lunga più economica, ma comunque affidabile. Il mini computer di Snunmu passa da 269,90 euro a 175,41 euro (per ottenere il massimo sconto devi spuntare il box del Coupon).

Windows 10 Pro

Processore Intel Celeron J4125

8GB di RAM

256GB di SSD mSATA

Supporto al 4K UHD

HDMI + VGA

Wi-Fi 2.4G/5G

CHUWI: Larkbox Pro è il Mini PC “più mini”

La proposta di Chuwi è davvero minuscola (61 x 61 x 43 mm) e pesa solo 127 grammi. In occasione degli sconti di settembre di Amazon passa da 189,90 a 160,65 euro.

Windows 10

6GB di RAM

128GB di SSD

Processore Intel Celeron J4125 fino a 2,7GHz

Intel UHD Graphics 600

Hai già scelto il tuo prossimo Mini PC?