Mini PC potentissimo a soli 149€ su Amazon: OFFERTA DA NON PERDERE

Il mini PC NiPoGi AK1 PLUS è dotato del potente processore Intel Alder Lake N95 di 12ª generazione, con una frequenza massima di 3,4 GHz e 4 core e 4 thread, che offre un miglioramento delle prestazioni superiore al 20% rispetto ai precedenti modelli. Questo processore permette di ottenere una potenza elevata senza compromettere l’efficienza energetica.

Il mini PC include 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 256 GB per un avvio rapido e un’ottima velocità di accesso ai dati. È possibile espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione aggiungendo un SSD da 2,5″ o un SSD fino a un massimo di 2 TB, permettendo una gestione flessibile dei file e un’ampia capacità di aggiornamento.

Il sistema operativo professionale è preinstallato e compatibile con Ubuntu, rendendolo adatto anche per applicazioni più esigenti come l’editing delle immagini e la navigazione web intensiva. Il mini PC supporta risoluzioni 4K a 60Hz e dispone di 2 porte HDMI, consentendo il collegamento di due monitor simultaneamente per una gestione multitasking ottimizzata.

La presenza di WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 4.2 assicura connessioni stabili e veloci, mentre il porta Ethernet Gigabit garantisce una trasmissione dati fluida e affidabile. Con dimensioni compatte di 5,04” x 5,04” x 2,05”, il NiPoGi AK1 PLUS è dotato di numerosi ingressi, inclusi 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, un porto RJ45 Gigabit Ethernet e un ingresso MIC, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi, dalla casa all’ufficio.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di soli 149€.

