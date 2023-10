Mini PC NiPoGi a META' PREZZO: corri su Amazon e attiva il coupon SCONTO DEL 50%

Se stai cercando una soluzione compatta e potente per le tue esigenze informatiche, questo è il tuo giorno fortunato! L’ offerta speciale sul Mini PC NiPoGi è ciò di cui hai bisogno. Questo potente mini PC è attualmente disponibile su Amazon a soli 199€ , grazie a un coupon che ti offre uno sconto del 50%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. È il momento di ottenere un dispositivo di alta qualità risparmiando tantissimo: applica il coupon di sconto al momento dell’ordine e il gioco è fatto!

Specifiche e funzionalità del Mini PC NiPoGi

Il Mini PC NiPoGi è alimentato da un processore Intel Core i3-7100U di settima generazione, che garantisce prestazioni elevate e una risposta veloce alle tue esigenze informatiche quotidiane. Con 8 GB di RAM DDR4 e un disco SSD da 256 GB , questo mini PC offre una notevole capacità di archiviazione e multitasking senza interruzioni.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo mini PC è il suo supporto per doppio monitor , che ti consente di aumentare la tua produttività o goderti l’intrattenimento su due schermi contemporaneamente. È dotato di diverse porte, tra cui HDMI, VGA, USB 3.0 e USB 2.0 , per soddisfare tutte le tue esigenze di connettività.

Inoltre, il Mini PC NiPoGi è compatibile con Windows 10 e offre un’esperienza informatica fluida e affidabile. È ideale per l’uso in ufficio, per l’intrattenimento multimediale o come centro multimediale per la tua TV.

Il Mini PC NiPoGi rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un dispositivo potente e compatto. Con uno sconto del 50% grazie ad un coupon super conveniente, è disponibile a soli 199€. Scegli la potenza, la versatilità e la comodità di un mini PC di alta qualità ad un prezzo davvero mai visto prima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.