Mini PC con Windows 11 Pro in OFFERTA SPECIALE: applica subito il COUPON DI SCONTO

Hai bisogno di un Mini PC potente e versatile per il tuo lavoro o il tuo intrattenimento? Abbiamo il dispositivo perfetto che fa al caso tuo! Il Mini PC Intel Alder Lake con Windows 11 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile di 50 €.

Con questa promozione esclusiva, puoi acquistarlo al prezzo incredibile di soli 179€ compresa spedizione gratuita. Il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out, ma fai in fretta: i coupon di sconto sono validi ancora per pochissimo!

Mini PC Intel Alder Lake con Windows 11 Pro: le specifiche tecniche

Il Mini PC Intel Alder Lake con Windows 11 Pro è un dispositivo di altissima qualità e prestazioni, perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Le sue specifiche tecniche più importanti sono le seguenti:

Processore Intel Alder Lake: Il Mini PC è equipaggiato con un potente processore Intel Alder Lake, che offre elevate prestazioni e una maggiore efficienza energetica per un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva.

Windows 11 Pro: Il sistema operativo Windows 11 Pro offre una migliore sicurezza e funzionalità avanzate, garantendo un’esperienza utente intuitiva e moderna.

Memoria RAM: Questo Mini PC è dotato di 8 GB di RAM , che consentono di gestire multitasking e complesse senza problemi.

Capacità di Archiviazione: La capacità di archiviazione di 256 GB SSD garantisce spazio sufficiente per salvare file, foto, video e con velocità di accesso rapido.

Connettività: Il Mini PC dispone di diverse porte di connessione, tra cui USB 3.0 , HDMI , Ethernet e Wi-Fi , garantendo una vasta gamma di opzioni di connettività.

Design Compatto e Silenzioso: Grazie al suo design compatto, il Mini PC può essere facilmente posizionato ovunque. Inoltre, la tecnologia di raffreddamento avanzata assicura un funzionamento silenzioso.

Versatilità: Il Mini PC è perfetto per attività lavorative, streaming multimediale, navigazione web e molto altro. Puoi conservare per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane.

Il Mini PC Intel Alder Lake con Windows 11 Pro è una soluzione tecnologica completa e performante che ti offre potenza e versatilità a un prezzo scontato di 50€ solo su Amazon, cioè a soli 179 euro. Questo affare è un’opportunità imperdibile per chiunque cerchi un dispositivo affidabile e performante per il proprio lavoro o il tempo libero!

