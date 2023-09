Mini PC con Windows 10 Pro: massima potenza ad un PREZZO PICCOLISSIMO

Caro amante della tecnologia, se hai sempre sognato di avere un computer che combina potenza, efficienza e dimensioni compatte, ora è il momento giusto per trasformare quel sogno in realtà. Amazon ci stupisce ancora con una delle sue offerte lampo: il Mini PC Windows 10 Pro Intel Celeron N3350 è disponibile a 64,65€, grazie a uno sconto del 5% e un coupon aggiuntivo di 20€.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’opportunità che stavi aspettando è finalmente arrivata, non fartela scappare!

Mini PC Windows 10 Pro Intel Celeron: potenza e compattezza

Questo Mini PC ma racchiude al suo interno delle specifiche tecniche che lo rendono una vera e propria meraviglia in termini di prestazioni. Al cuore del dispositivo, troviamo un processore Intel Celeron N3350, noto per offrire una combinazione perfetta tra efficienza energetica e velocità di elaborazione.

Con Windows 10 Pro preinstallato, avrai l’intera suite di strumenti e funzionalità professionali che questo sistema operativo offre. Sia che tu lo utilizzi per lavoro, per lo studio o per l’intrattenimento, questo Mini PC ti garantirà un’esperienza utente fluida e senza intoppi.

Il supporto per WiFi dual-band e Bluetooth 4.2 ti assicura connessioni veloci e affidabili, fondamentali per le videoconferenze, lo streaming e il gaming. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Mini PC offre una vasta gamma di porte, comprese porte USB, HDMI e VGA, consentendoti di collegare facilmente monitor, tastiere, mouse e altri dispositivi.

La memoria RAM da 4GB e lo storage di 64GB sono ideali per la maggior parte delle applicazioni e delle attività quotidiane, assicurando una reattività eccellente. E, se hai bisogno di più spazio, puoi sempre espandere la memoria tramite slot microSD o collegando un disco rigido esterno.

Il Mini PC Windows 10 Pro Intel Celeron N3350 è una scelta eccellente per chi desidera potenza e funzionalità senza compromettere lo spazio. Approfitta dello sconto e del coupon offerti da Amazon per pagarlo solo 64 euro. Che tu lo voglia per la scrivania del tuo ufficio, per lo studio o per il soggiorno, sarà perfetto in ogni ambiente!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.