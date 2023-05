Mini PC con Windows 10 Pro ad un PREZZO MAI VISTO: offerta LIMITATISSIMA

Sei spesso in giro per lavoro e hai bisogno di utilizzare dispositivi diversi con i tuoi dati? Allora non puoi non sfruttare questa mega offerta di Amazon! Ad oggi il Mini PC Windows 10 Pro è disponibile a soli 127,41€ grazie ad uno sconto impressionante del 15%.

Questo dispositivo offre grandi prestazioni ad un prezzo davvero piccolo. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione sta per terminare quindi non c’è tempo da perdere!

Mini PC Windows 10 Pro: potenza super in un dispositivo ultra compatto

Il Mini PC Windows 10 Pro è un dispositivo potente con specifiche tecniche che vi sorprenderanno. Equipaggiato con un processore Intel quad-core e 8GB di RAM, questo mini PC garantisce un’esperienza utente fluida e veloce.

Con uno spazio di archiviazione di 128GB, avrete abbastanza memoria per salvare tutti i vostri documenti importanti, foto e video. Inoltre, grazie al sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato, avrete accesso a tutte le applicazioni Microsoft più amate e utili.

Il Mini PC Windows 10 Pro non è solo potente, ma anche incredibilmente versatile. Con le sue dimensioni compatte e il design elegante, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, sia che si tratti di un ufficio affollato o di un piccolo spazio di lavoro a casa.

Inoltre, con la connettività Wi-Fi e Bluetooth, è possibile connettersi a Internet e ad altri dispositivi con facilità. Questo Mini PC supporta anche display multipli, il che significa che si può facilmente espandere il proprio spazio di lavoro per una maggiore produttività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.