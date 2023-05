Mini PC compatto e super versatile: oggi è tuo ad un PREZZO MINI

Finalmente potrete aggiornare il vostro sistema informatico e portare in qualsiasi luogo tutti i file di qui avete bisogno! Amazon propone un Mini PC di ultima generazione a soli 99€, con uno sconto imperdibile del 38% sul prezzo di listino.

Si tratta di un dispositivo compatto, potente e versatile, ideale per soddisfare le vostre esigenze di lavoro, studio e intrattenimento. L’offerta è a tempo limitato quindi approfittatene il prima possibile!

Mini PC in offerta: le principali specifiche tecniche

Questo Mini PC in offerta è dotato delle ultime tecnologie per garantirvi un’esperienza d’uso senza precedenti. Grazie al processore Intel Celeron J4125 quad-core, con una frequenza di 2.0 GHz e turbo boost fino a 2.7 GHz, potrete godere di prestazioni veloci e affidabili per tutte le vostre attività quotidiane. Inoltre, il sistema operativo Windows 10 Pro è già preinstallato, offrendovi un ambiente familiare e intuitivo.

Il dispositivo presenta una RAM da 8 GB e un SSD da 128 GB, garantendo avvii rapidi, tempi di caricamento ridotti e una maggiore efficienza energetica rispetto ai tradizionali hard disk. La connettività è assicurata da due porte USB 3.0, una porta USB 2.0, una porta HDMI, una porta VGA e un lettore di schede SD. Inoltre, il Mini PC supporta la connessione Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.2, permettendovi di connettervi facilmente a reti wireless e dispositivi Bluetooth.

La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600 vi consentirà di godere di una qualità video ottimale, sia che siate al lavoro o in relax davanti a un film. Infine, il design compatto e leggero (12,5 x 12,5 x 4,5 cm) vi permetterà di posizionare il Mini PC ovunque desideriate, risparmiando spazio sulla vostra scrivania e facilitando il trasporto.

Ad oggi il Mini PC è disponibile su Amazon a soli 99€ con il 38% di sconto!Si tratta della soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo compatto, potente e versatile senza spendere una fortuna. L’offerta è limitatissima quindi non c’è tempo da perdere!

