Mini PC compatto e potente al 20% di sconto, prezzo super su Amazon

Un mini PC è, a tutti gli effetti, un computer ma di dimensioni ridotte

Mini PC ad un prezzo top su Amazon

NiPoGi ha lanciato il suo aggiornamento al mini PC AK1 Plus, equipaggiandolo con l’ultimo processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, con una potenza fino a 3,4 GHz. Questo processore, con le sue caratteristiche di 4 core e 4 thread e un consumo energetico di soli 15 W, offre prestazioni superiori del 30% rispetto alla precedente generazione. Il risultato è un mini PC desktop che garantisce un’esperienza fluida per intrattenimento e lavoro.

Dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, il NiPoGi AK1 Plus offre un’ampia capacità di archiviazione per salvare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione delle operazioni, rendendo il lavoro più efficiente. Inoltre, il mini PC supporta l’espansione dello storage tramite l’aggiunta di SSD/HDD SATA da 2,5″, offrendo così maggiore flessibilità.

Con la sua grafica integrata Intel UHD, il NiPoGi AK1 Plus garantisce una rapida elaborazione delle immagini e una riproduzione video 4K UHD a 60Hz. Supporta anche il doppio display tramite due porte HDMI, consentendo di svolgere diverse attività contemporaneamente e migliorando l’efficienza del lavoro.

La connettività del NiPoGi AK1 Plus è affidabile grazie al supporto per WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 4.2. Questo mini PC assicura una connessione veloce e stabile per aprire siti web, guardare film e scaricare file senza intoppi. Inoltre, grazie al Bluetooth 4.2, è possibile collegare una tastiera e un mouse wireless, trasformando il NiPoGi AK1 Plus in una potente workstation.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sul Mini PC che viene venduto al costo totale e finale di 159,98€.

