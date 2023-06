Mini PC a soli 89€ è l'AFFARE che anticipa il Prime Day

Amazon è già partita con le offerte folli, molto prima del Prime Day programmato per il prossimo 11 luglio, ha appena messo in offerta un fantastico Mini PC BMAX a soli 89,99€! Questo significa che avrete un incredibile sconto di 37€, pari a un risparmio del 29%. Non perdete questa opportunità unica.

Il Mini PC BMAX è dotato di un processore Intel Celeron N3350, che assicura prestazioni più che discrete e un funzionamento fluido. Questo micro computer è ideale per una vasta gamma di applicazioni, grazie alla sua CPU dual-core dual-thread a bassissima potenza. E non è tutto, viene fornito con Windows 10 Pro (64 bit) preinstallato, per un’esperienza utente senza intoppi.

Questo PC non è solo potente, ma anche estremamente versatile. Dispone di 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna ed è compatibile con il WiFi Dual Band a 5 GhZ. Inoltre, è dotato di slot SSD M.2_SATA_2280, che vi permette di espandere lo spazio di archiviazione in qualsiasi momento. Questo mini PC supporta anche la connessione a doppio display, con porte HDMI e VGA, e offre una vasta gamma di porte, tra cui USB 3.0 e USB 2.0, oltre al Bluetooth 4.2.

Così come il Mac Mini, il Mini PC BMAX è un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo versatile ma allo stesso tempo estremamente compatto. Con un prezzo di soli 89,99€, è un vero affare, non manca la spedizione gratuita espressa con Prime e la possibilità di reso senza costi aggiuntivi entro 30 giorni dalla consegna.

