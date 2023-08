Mini Motosega per giardinaggio: OGGI TI COSTA LA META' ed è un super alleato

Sei alla ricerca di uno strumento potente, affidabile e conveniente per i tuoi lavori di giardinaggio? Non cercare oltre! Amazon ha in offerta una mini motosega a batteria di marca BIAOQINBO a soli 49,99€, con uno sconto incredibile del 40%!

Caratteristiche da non perdere

La mini motosega BIAOQINBO non è solo conveniente, ma offre anche prestazioni eccezionali. Con un motore in rame puro da 550 W e una velocità di rotazione di 23000 RPM, garantirà un taglio rapido e preciso. La sicurezza è una priorità, e con la sua asta a basso contraccolpo e il pulsante di sicurezza, puoi lavorare con la massima tranquillità. E non preoccuparti della durata della batteria: con 2 batterie al litio da 2000 mAh, avrai ore di lavoro senza interruzioni.

Specifiche Tecniche:

Marca: BIAOQINBO

BIAOQINBO Taglio ad alta efficienza: La motosega elettrica utilizza un motore in rame puro da 550 W con una velocità di rotazione di 23000 RPM. Le catene su mini motosega a batteria raggiungono una velocità fino a 19,69 ft/s (6 m/S).

La motosega elettrica utilizza un motore in rame puro da 550 W con una velocità di rotazione di 23000 RPM. Le catene su mini motosega a batteria raggiungono una velocità fino a 19,69 ft/s (6 m/S). Sicurezza e affidabilità: La motosega ha una batteria da 6 pollici con asta a basso contraccolpo, disco fisso per il naso del pignone, apertura di sicurezza, pulsante di sicurezza, guanti e occhiali di protezione.

La motosega ha una batteria da 6 pollici con asta a basso contraccolpo, disco fisso per il naso del pignone, apertura di sicurezza, pulsante di sicurezza, guanti e occhiali di protezione. Batteria di grande capacità: La mini motosega elettrica ricaricabile viene fornita con 2 batterie al litio da 2000 mAh a ricarica rapida che possono funzionare continuamente per 100-120 minuti.

La mini motosega elettrica ricaricabile viene fornita con 2 batterie al litio da 2000 mAh a ricarica rapida che possono funzionare continuamente per 100-120 minuti. Design 2 in 1: La motosega ha un design fai da te 2 in 1 da 4 pollici e 6 pollici, permettendo di regolare le dimensioni della sega in base alle esigenze di lavoro.

Non perdere questa offerta limitata! Una mini motosega di alta qualità a un prezzo così conveniente non capita tutti i giorni. Che tu sia un professionista o un appassionato di giardinaggio, questa è l’occasione perfetta per aggiungere un attrezzo potente e affidabile alla tua collezione.

Acquista ora e approfitta dello sconto del 40%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.