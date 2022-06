Mini Compressore Xiaomi: gonfia palloni, pneumatici e piscina a 42€

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è un piccolo ma potente mini compressore a batteria che permette di gonfiare palloni, pneumatici, bici, materassini e pure la piscinetta in giardino. Basta collegare il connettore più adatto alla valvola e premere Avvio. È il compagno inseparabile delle vostre vacanze, e costa solo 42€ invece di 50€. Perfetto da tenere sempre nel babagliaio o in valigia.

Design Retrò

A guardarlo, sembra un iPod vecchio stile, e invece è un mini-compressore estremamente potente e versatile. Grazie al blocco cilindri pressofuso ad alta precisione riesce a gonfiare camere d’aria, pneumatici e molto altro passando da 0 psi a 150 psi in appena 20 secondi.

Ciò lo rende adatto per l’uso su mountain bike e pneumatici ad alta pressione, per esempio quando buchi in auto o durante le scampagnate in montagna con la bici. Portatile e leggero, pesa solo 480g, così da poterlo trasportare con facilità ovunque.

Include 5 modalità diverse con 5 valori di pressione dell’aria preimpostati, e il Tubo dell’aria con interruttore on/off impedisce l’accensione accidentale dovuta alle vibrazioni. Infine il tubo flessibile permette di gonfiare i tuoi pneumatici, indipendentemente da dove si trovi la valvola del pneumatico.

Feature

Il compressore Xiaomi 1S supporta pressioni fino a 150 psi, più che adeguate dunque per le comuni automobili. In più, include ance 5 modalità di gonfiaggio con valori di pressione più o meno elevati a seconda di quel che c’è da fare. In linea di massima, il dispositivo è perfetto per l’utente comune: può gonfiare canotti, piccole piscine, materassini, palloni, oltreché tornare immensamente utile in caso di emergenza su strada.

La ricarica avviene su porta USB-C e, in meno di 3 ore, garantisce fino a 40 minuti di uso continuativo.