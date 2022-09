Mini-Caricabatterie USB-C 20W: SUPER SCONTO 60%

I caricabatterie non sono tutti uguali. Utilizzare un caricabatterie poco potente significa dover aspettare molto di più per ricaricare lo smartphone o gli altri dispositivi. La soluzione per fortuna è semplice e molto economica: basta acquistare un caricabatterie da 20W come questo, che oggi è pure ad un prezzo stracciato.

Oggi il caricabatterie RFNAYK da 20W USB-C è disponibile con uno sconto del 60%: la promozione è la combinazione di due sconti applicabili sullo stesso dispositivo che vi permettono di acquistare questo accessorio a 7,64€ in offerta invece di 16,99€ .

Super Compatto ma Potente

Questo caricabatterie USB-C da 2oW è compatibile con tantissimi dispositivi Apple – inclusi iPhone e iPad – e include ovviamente funzionalità di ricarica rapida. Rispetto all’orrido caricabatterie standard Apple da 5W, è tre volte più performante (porta un iPhone 13 dallo 0% al 50% in soli 28 minuti). E grazie alla tecnologia GaN III, è anche incredibilmente compatto: è il 50% più piccolo di un caricatore iPhone ufficiale da 20W. Dunque è pratico da mettere in valigia e da usare in qualsiasi occasione.

Il dispositivo è poi conforme a tutti gli standard di sicurezza più recenti ed è munito di un chip di protezione da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito. Il caricabatterie è infine garantito dal produttore per 24 mesi.