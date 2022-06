Mini Altoparlante Bluetooth: 5 ore di musica dove vuoi a 19€

Il Mini Altoparlante Bluetooth Lenrue permette di ascoltare tutta la musica che vuoi, con una qualità discreta per un dispositivo tanto compatto, per ben 5 Ore di Riproduzione su singola ricarica. Disponibile in Grigio, Rosa, Argento e Azzurro, costa solo 19€ e spicci, incluse spedizioni.

Compatto e robusto, questo Mini Altoparlante Bluetooth vanta bassi profondi e suono cristallino; ha un microfono integrato, luci LED ed è dotato di una batteria integrata ad alta capacità da ben 1.000 mAh che forniscono 5 ore/60 canzoni di riproduzione continuativa.

Leggero e facile da portare, è perfetto per viaggi, feste in spiaggia, e altre attività all’aperto e al coperto. Dispone di modalità di ingresso audio multiple: Bluetooth V4.1 fino a 10 m, alloggiamento scheda TF e ingresso AUX da 3,5 mm per dispositivi cablati. Funziona con iPhone/iOS/Android/Echo ecc.

In più, grazie al microfono HD integrato ha anche la Funzione vivavoce per rispondere, rifiutare e terminare comodamente le chiamate senza tirar fuori il telefono.