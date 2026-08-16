Nintendo sgancia la bomba su Minecraft: funzionalità assurde in arrivo

Mojang ha messo finalmente un punto fermo: Minecraft arriverà su Nintendo Switch 2 il 27 ottobre 2026, in digitale su Nintendo eShop. La conferma è arrivata il 6 agosto 2026 e riguarda una versione nativa, pensata per la nuova console Nintendo. In sostanza: grafica più curata, prestazioni più stabili e pieno legame con l’ecosistema Nintendo. Per chi finora ha giocato grazie alla retrocompatibilità, è la notizia che mancava. La data ora c’è. Ma ci sono anche alcuni paletti da conoscere.

Minecraft su Switch 2: uscita fissata al 27 ottobre 2026 su Nintendo eShop

La nuova edizione di Minecraft per Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 27 ottobre 2026 sulla Nintendo eShop, lo store digitale della console. Mojang lo ha confermato dopo l’annuncio mostrato durante il Nintendo Direct di giugno. Non è solo una voce messa a catalogo: è il debutto ufficiale della versione costruita per la nuova macchina Nintendo.

Per i giocatori il cambio è piuttosto chiaro. Fino a oggi Minecraft poteva girare su Switch 2 usando la versione della prima Switch, ma senza davvero usare tutta la potenza della nuova console. Mojang parla di un’edizione più fluida, più pulita sul piano visivo, ma fedele al gioco di sempre. Blocchi, crafting, sopravvivenza. Il cuore resta quello.

Versione nativa: cosa cambia davvero rispetto alla retrocompatibilità

Il punto è questo: Minecraft su Switch 2 non si appoggerà più soltanto alla retrocompatibilità, ma avrà una versione nativa. Tradotto: il gioco potrà lavorare meglio con processore, memoria e funzioni grafiche della console. Il risultato dovrebbe vedersi nei caricamenti, nella stabilità e nella resa a schermo, soprattutto quando le partite diventano più affollate.

Mojang, va detto, non ha ancora pubblicato una scheda tecnica completa. Mancano dati precisi su risoluzione, frame rate e tempi di caricamento. Meglio quindi non correre troppo. L’obiettivo dichiarato, però, è chiaro: portare su Nintendo Switch 2 una versione più moderna di Minecraft, senza snaturarla. Per chi ha mondi enormi, villaggi pieni di costruzioni o server con tanti elementi a schermo, può essere un salto importante. Non rivoluziona il gioco, ma può renderlo più solido.

La mossa arriva mentre Nintendo Switch 2 sta allargando il suo catalogo con edizioni aggiornate di titoli già molto amati. E Minecraft non è un gioco qualunque: è una piattaforma creativa usata da bambini, famiglie, streamer e community scolastiche. Portarlo in versione nativa sulla nuova console, a questo punto, sembrava quasi inevitabile.

Vibrant Visuals: luci, ombre e qualche limite al debutto

La novità che si noterà di più sarà Vibrant Visuals, l’aggiornamento grafico scelto come esperienza visiva predefinita per Minecraft su Nintendo Switch 2. Secondo Mojang, porterà una gestione più ricca dell’illuminazione, ombre migliorate, riflessi e altri effetti pensati per rendere i mondi più profondi e leggibili. Senza toccare l’identità cubica del gioco.

Non bisogna aspettarsi un altro Minecraft. L’idea è diversa: dare più atmosfera alle grotte, più forza ai tramonti, più presenza all’acqua e agli ambienti costruiti dai giocatori. Una casa illuminata dalle torce, un villaggio sotto la pioggia o una miniera attraversata dalla lava dovrebbero apparire più vivi. Dettagli piccoli, ma continui.

Al lancio, però, ci saranno dei limiti. Mojang ha chiarito che Vibrant Visuals non sarà disponibile nelle partite in schermo diviso, una modalità ancora molto usata su console, soprattutto in famiglia o con gli amici sul divano. Non tutti i mondi e i contenuti scaricati dal Marketplace di Minecraft saranno compatibili dal primo giorno: alcuni pacchetti funzioneranno subito, altri dovranno essere aggiornati più avanti dai creatori o dalla piattaforma.

È un aspetto da non sottovalutare. Una grossa parte dell’esperienza di Minecraft passa proprio dai contenuti scaricati o acquistati negli anni: texture, mondi tematici, skin, avventure guidate. Mojang ha fatto capire che la compatibilità crescerà dopo il lancio, ma per ora non ha dato un calendario preciso.

Upgrade Pack, salvataggi trasferibili e Super Mario Mash-Up Pack confermato

Chi possiede già Minecraft per Nintendo Switch potrà passare alla nuova edizione tramite un Upgrade Pack, confermato da Mojang insieme alla data di uscita. Resta però una domanda importante: sarà gratuito o a pagamento? La società non lo ha ancora detto. Il dettaglio arriverà più vicino al lancio del 27 ottobre 2026. Ed è un punto che molti utenti seguiranno con attenzione, soprattutto chi ha già comprato il gioco e vari contenuti aggiuntivi.

La buona notizia riguarda i progressi: i salvataggi saranno trasferibili tra le due versioni. I giocatori potranno quindi portare su Switch 2 i propri mondi, le costruzioni e buona parte dei dati collegati al profilo. Per chi ha passato mesi a costruire città, castelli o server familiari, non è una cosa da poco. Vuol dire continuare, non ricominciare da zero.

Confermato anche il Super Mario Mash-Up Pack, uno dei contenuti più riconoscibili dell’edizione Nintendo di Minecraft. Il pacchetto, nato ai tempi di Wii U e poi arrivato su Switch, include ambientazioni ispirate alla serie Super Mario, tra cui Peach’s Castle e Delfino Plaza, oltre a circa 40 skin di personaggi e 15 brani musicali legati alla saga Nintendo.

Per molti giocatori era la domanda più semplice, ma anche la più importante: “Il pacchetto di Mario resta?”. Sì, resta. E la conferma dice molto sulla strada scelta da Mojang: aggiornare Minecraft per Nintendo Switch 2, spingere sulla parte tecnica, ma senza perdere quei contenuti che negli anni hanno reso la versione Nintendo diversa dalle altre.