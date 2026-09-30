Minecraft, apre l'hotel a tema: sarà in Europa

Il mondo di Minecraft sta per uscire dallo schermo con un progetto europeo pensato per trasformare il videogioco in un’esperienza da vivere anche dal vivo.

Il progetto porterà nel continente ambientazioni, attrazioni e spazi tematizzati ispirati all’universo creato da Mojang. Tra le novità più attese c’è anche un hotel dedicato ai fan, inserito all’interno di una nuova area del resort. L’apertura è prevista nel 2027.

Un investimento da 50 milioni per portare Minecraft nel mondo reale

Il progetto Minecraft World vale circa 50 milioni di sterline e nascerà dentro il resort di Chessington, a sud-ovest di Londra, raggiungibile in circa 35 minuti con un treno diretto da London Waterloo. Non sarà una singola attrazione, ma una vera area costruita attorno all’immaginario del gioco: blocchi, biomi, mob, portali e scenari riconoscibili anche da chi ha passato solo qualche ora davanti allo schermo.

Merlin Entertainments, gruppo specializzato nei parchi a tema, ha diffuso anche un video in timelapse con l’avanzamento dei lavori. Da parte di Mojang, il responsabile creativo per parchi ed esperienze Filip Keatley Thoms ha spiegato che portare Minecraft in uno spazio reale ha richiesto un lavoro attento su proporzioni, texture e creature del gioco, per non perdere quella sensazione familiare che i giocatori legano al mondo a cubi.

Dentro il Minecraft World Hotel: 69 camere tra Overworld, Nether e biomi oceanici

Il futuro Minecraft World Hotel avrà 69 camere su quattro piani: 20 premium e 49 standard, tutte ispirate a biomi, colori, personaggi e materiali del videogioco. L’atmosfera partirà già dall’ingresso, con alberi e animali in stile blocco che richiameranno l’Overworld. Gli ascensori saranno invece disegnati come portali del Nether, mentre i corridoi ricorderanno i tunnel delle miniere.

Nelle stanze ci saranno richiami a oggetti, mob e texture ben noti ai giocatori, non semplici decorazioni appese alle pareti. La struttura avrà anche un ristorante ispirato ai biomi oceanici e un bar delle pozioni ambientato nella cosiddetta Magione della foresta. “I fan potranno vivere il gioco nella vita reale e anche dormirci dentro”, ha detto Daisy Mercedes, produttrice creativa di Merlin Entertainments, definendo l’hotel una prosecuzione naturale dell’esperienza nel parco.

Escape the Nether: le prime montagne russe di Minecraft, tra indoor e outdoor

Tra le attrazioni principali di Minecraft World ci sarà Escape the Nether, presentata da Merlin come le prime montagne russe ispirate a Minecraft. Il percorso alternerà tratti al chiuso e all’aperto: si partirà dalle miniere oscure del Nether, poi il tracciato uscirà attraverso un portale per continuare nell’Overworld.

L’idea è riprodurre il passaggio tra dimensioni, che nel gioco è un gesto abituale, quasi automatico, ma che dal vivo dovrà reggersi su tempi, luci e movimenti reali. Oltre all’hotel e alle montagne russe, l’area comprenderà altri ristoranti, negozi e attrazioni a tema Minecraft, con apertura prevista nel 2027.

Per i fan europei, almeno sulla carta, sarà il primo vero incontro tra il mondo digitale creato da Mojang e un parco fisico costruito attorno alle sue forme e alle sue regole visive. L’hotel e l’area tematica descritti riguardano il Regno Unito, all’interno del Chessington World of Adventures Resort nella Grande Londra.