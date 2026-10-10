Milioni di clienti Amazon potrebbero ricevere rimborsi automatici a partire da questa data

Al centro della vicenda ci sono le accuse sulle iscrizioni attivate senza un consenso chiaro e sulle cancellazioni rese troppo complicate. La nuova fase, annunciata dai regolatori federali, allarga la platea degli utenti coinvolti e porta fino a 200 dollari il rimborso massimo per ogni consumatore ammesso.

La nuova tornata di pagamenti, al via dal 1° ottobre, include anche i clienti che, in un singolo anno, hanno usato tra 11 e 20 benefici Prime. Una fascia che era rimasta fuori dalle prime tranche. A chiarirlo è stata la FTC, spiegando che l’estensione arriva dopo una modifica approvata in sede federale ai termini dell’accordo con Amazon. Il riferimento è ai servizi legati all’abbonamento, come Prime Video, Prime Music e gli altri vantaggi compresi nel pacchetto.

Non è però un rimborso per tutti gli iscritti: il numero di benefici usati serve a individuare, secondo l’accordo, i clienti che potrebbero aver subito un danno economico pur avendo utilizzato poco il servizio. Con la modifica, il tetto massimo passa da 51 dollari a 200 dollari. Chi ha già ricevuto la cifra più bassa potrà quindi ottenere un’integrazione fino a 149 dollari.

Chi può ricevere il rimborso: iscrizioni contestate, cancellazioni non riuscite e periodo 2019-2025

Per rientrare nella procedura di restituzione, i clienti devono vivere negli Stati Uniti e trovarsi in una delle situazioni indicate dall’accordo: essere stati iscritti a Prime attraverso alcune schermate di checkout finite sotto contestazione, oppure aver provato a cancellare l’abbonamento senza riuscirci. Il periodo preso in esame va dal 23 giugno 2019 al 23 giugno 2025. Secondo la ricostruzione della Federal Trade Commission, Amazon avrebbe usato percorsi online capaci di spingere l’iscrizione al servizio e, allo stesso tempo, di rendere meno semplice l’uscita dall’abbonamento.

Una scena di home office che richiama i rimborsi automatici ai clienti per abbonamenti e pagamenti online.

La società ha accettato le condizioni economiche dell’intesa, senza che nel testo richiamato dai regolatori la vicenda venga presentata come un’ammissione pubblica di responsabilità. Resta decisivo anche il limite dei benefici usati: i consumatori ammessi non devono aver superato i 20 utilizzi di vantaggi Prime in un qualsiasi periodo di dodici mesi dopo l’iscrizione contestata.

Pagamenti automatici: PayPal, Venmo o assegno, senza moduli da compilare

I clienti che rientrano nei criteri non dovranno compilare moduli, inviare domande o rispondere ad avvisi per ottenere il rimborso Amazon Prime. I pagamenti saranno inviati direttamente da Amazon tramite PayPal, Venmo oppure con assegni cartacei spediti per posta, in base ai dati disponibili per ciascun consumatore.

La FTC ha precisato che chi riceve un pagamento elettronico o un assegno dovrà incassarlo o riscattarlo entro 60 giorni dall’emissione. È un dettaglio pratico, ma conta: superato quel termine, il pagamento potrebbe non essere più disponibile con le stesse modalità. Il calendario completo delle erogazioni, secondo i regolatori, dovrebbe chiudersi entro aprile 2027. Fino a settembre, Amazon aveva già versato oltre 845 milioni di dollari in rimborsi diretti ai clienti coinvolti. Altri pagamenti arriveranno nei prossimi mesi.

L’intesa complessiva tra Amazon e FTC vale 2,5 miliardi di dollari: un miliardo come sanzione civile, mentre 1,5 miliardi sono destinati ai rimborsi diretti ai consumatori. Il caso riguarda le pratiche di fatturazione, iscrizione e cancellazione di Amazon Prime, finite sotto la lente dell’autorità federale statunitense dopo anni di verifiche. I regolatori hanno anche messo in guardia dalle possibili truffe legate ai rimborsi. Né la Federal Trade Commission né Amazon chiederanno denaro, dati personali o pagamenti anticipati per sbloccare le somme.

Chi promette un accesso più rapido ai fondi in cambio di una commissione, hanno avvertito gli uffici federali, sta cercando di ingannare i consumatori. Per gli utenti coinvolti, la linea è semplice: aspettare la comunicazione del pagamento e controllare solo i canali ufficiali. Nessun intermediario, nessuna corsa. Una volta ricevuto il trasferimento su PayPal, Venmo o l’assegno, il rimborso andrà riscattato entro i tempi indicati.