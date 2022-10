Durante la pandemia di COVID-19 abbiamo utilizzato a più non posso smartphone, computer e altri gadget tech per attività come smart working, didattica a distanza, videochiamate con amici e parenti, videoconferenze di lavoro e così via. Il peggio per fortuna sembra essere passato, ma le videocall sono ormai una normalità e l’utilizzo di un kit di illuminazione è assolutamente consigliato. Stai cercando proprio qualcosa che ti permetta di migliorare le tue videoconferenze? Ti consiglio questo kit con tre modalità che oggi paghi solo 20 euro (e pochi spiccioli). Ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo kit è semplicissimo da utilizzare. Include una luce a LED con tre temperature di colore (bianco freddo, bianco caldo, bianco naturale) e 10 livelli di luminosità. È regolabile a 360°, quindi la puoi posizionare come vuoi, ed è munito di un morsetto robusto realizzato in modo da non rovinare la scocca e il display del tuo laptop (gli interni sono in gomma).

Il kit si alimenta tramite USB-A. A tal proposito puoi utilizzare una porta del tuo notebook, un power bank oppure un alimentatore da parete che sicuramente avrai in casa. Sul cavo, infine, trovi comodi pulsanti per gestire la luminosità e accendere/spengere il kit.

📢 Per pagare questo utile e versatile kit solo 20,69 euro devi spuntare la casella del coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.