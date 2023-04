Stai pensando all’estate e alle giornate in spiaggia, vero? Per rendere il tutto ancora più speciale non dovrebbe mancare la musica giusta, per questo ti consiglio di approfittare dello sconto Amazon del 33% sullo Xiaomi Portable Speaker. Compatto, leggero, portatile, impermeabile e in promo: lo paghi solo 19,99€, spedizione Prime inclusa (se ti abboni).

E non dare troppo peso alla dicitura “generalmente spedito entro 1-2 mesi“, Amazon fa miracoli quando si parla di rapidità delle spedizioni.

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker: solo 19,99€ su Amazon

Il Portable Bluetooth Speaker di Xiaomi è piccolo e compatto, tanto da poter essere portato in borsa comodamente, ovunque tu vada. La certificazione IP67 assicura resistenza alla polvere e all’acqua, alla pioggia e al sudore.

Il design compatto ma potente dei componenti interni comprende driver doppi con magneti in terre rare, un diaframma canadese in fibra lunga e un radiatore passivo che consentono al Mini di riprodurre la musica con una qualità audio sorprendente per il massimo divertimento.

La batteria è da 2000mAh e garantisce fino a 10 ore di autonomia con un singolo ciclo di ricarica. Puoi portarlo con te in spiaggia o in gita in montagna, così da avere sempre la colonna sonora giusta ad accompagnare ogni tua esperienza.

Lo speaker di Xiaomi supporta anche la funzione di interconnessione stereo. Per dirla in breve, due altoparlanti possono essere interconnessi e combinati tra loro in un altoparlante stereo wireless.

Di seguito altri dettagli che potrebbero interessarti:

Dimensioni del prodotto: 86 x 86 x 45 mm

Peso: 185g

Bluetooth 5.0

Porta di ricarica: USB-C

Raggio di comunicazione: 10 metri (in spazi aperti e privi di ostacoli)

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.