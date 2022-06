Mighty Vibe: l'erede di iPod Shuffle con Spotify e Amazon Music

È l’erede moderno dello glorioso iPod Shuffle, nel senso che ne eredita il concetto di base: un gingillo piccolissimo, molto semplice, per riprodurre la musica mentre si è in giro. Ma a differenza dello storico player di Apple, supporta Bluetooth, Spotify e Amazon Music. Con 5h di autonomia e più di 1000 canzoni, Mighty Vibe è un dispositivo che amerai.

Resistente alle cadute, all’acqua e al sudore, questo piccolo player MP3 si sincronizza coi tuoi auricolari Bluetooth o con cavo, con gli speaker bluetooth, con l’autoradio e tanto altro per ascoltare tutta la musica che vuoi. Non richiede WiFi e funziona anche offline senza telefono. Non ha display, quindi se cade non ha parti fragili che possono rompersi.

Basta sincronizzare Mighty Vice con i tuoi auricolari Bluetooth o con cavo, con gli speaker bluetooth, con l’autoradio e tanto altro. È il lettore multimediale perfetto per qualsiasi cuffia sportiva o da corsa. Resistente, grande appena 4 x 4 cm e pesante solo 20 grammi, si aggancia a qualsiasi capo di abbigliamento per allenamenti a mani libere.

La sincronizzazione con Spotify e Amazon Music avviene attraverso l’app Mighty Vice ed è completamente wireless. Ovviamente, come il suo predecessore, supporta la riproduzione casuale dei brani e include comodi pulsanti per andare avanti o mettere Play/Pause.

Nota bene: Funziona con tutti i piani Spotify Premium, inclusi Family, Students e Kids, e con Amazon Prime Music Unlimited.