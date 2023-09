Microsoft Surface Pro 9 ad un PREZZO BOMBA: approfittane subito!

Al giorno d’oggi, è importante avere un dispositivo che combina potenza, stile e funzionalità è essenziale. Ecco perché sono entusiasta di presentarvi la Microsoft Surface Pro 9, attualmente in offerta su Amazon a un prezzo straordinario di 1.446,99€. Questo non è solo un prezzo, ma un investimento nel futuro, con uno sconto del 23% sul prezzo originale. Una vera e propria occasione da non perdere!

Microsoft Surface Pro 9 con processore Intel Core i7

Il Microsoft Surface Pro 9 è alimentata dall’innovativo processore Intel Core i7 di 12ª generazione, che, quando abbinato alla grafica Intel Iris Xe, garantisce prestazioni eccezionali. Immagina di avere un dispositivo che rende ogni operazione, dalla navigazione web alla modifica di video, incredibilmente veloce e fluida. E non è tutto. Questo dispositivo è dotato di un touchscreen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge, progettato specificamente per la penna digitale e Windows 11. Questo significa che avrai un’esperienza visiva senza precedenti, con colori vivaci e dettagli nitidi che ti faranno immergere in ogni attività.

Ma cosa sarebbe un dispositivo potente senza sufficiente memoria e archiviazione? La Surface Pro 9 non delude in questo aspetto. Con 16GB di RAM e 256GB di SSD, avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane e molto altro. Che tu stia lavorando su grandi progetti, guardando film in alta definizione o giocando ai tuoi videogiochi preferiti, questo dispositivo non ti deluderà.

E parlando di film e giochi, il Surface Pro 9 vanta fino a 15,5 ore di autonomia. Questo significa che puoi passare una giornata intera senza preoccuparti di ricaricare il dispositivo. E quando arriva il momento di collegarsi, le porte Thunderbolt 4 offrono una produttività desktop completa e la possibilità di giocare in modalità locale.

Oltre alle sue impressionanti specifiche tecniche, il Surface Pro 9 si distingue anche per il suo design elegante. Disponibile in nuovi colori intensi, questo dispositivo non è solo potente, ma anche un vero e proprio oggetto di stile. Che tu lo usi per lavoro, studio o svago, sarai sempre al centro dell’attenzione.

Il Microsoft Surface Pro 9 è senza dubbio uno dei migliori dispositivi 2-in-1 sul mercato. Perfetto per i professionisti, gli studenti e gli appassionati di tecnologia, rappresenta un equilibrio perfetto tra potenza e stile. E con uno sconto del 23% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per fare questo investimento nel tuo futuro tecnologico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.